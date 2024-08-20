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Проверьте дважды: около полутысячи жителей Эстонии по ошибке получили штраф за парковку

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Ошибочное напоминание об оплате штрафа было отправлено примерно полутысяче человек.
Ошибочное напоминание об оплате штрафа было отправлено примерно полутысяче человек. Фото: Jan Randar Raidma

Недавно около 500 человек поучили уведомление о неуплате штрафа за парковку. EuroPark подтвердил, что письма разослали из-за системной ошибки.

В прошлую пятницу на электронную почту Хендрика, проживающего в столице, пришло письмо. В нем было сказано, что Хендрик не оплатил штраф за парковку, полученный в 2021 году. Письмо направила юридическая фирма EFTA Legal, клиентом которой является EuroPark.

Именно на стоянке EuroPark Хендрик много лет назад получил штраф в 30 евро, однако теперь к штрафу прибавили еще 10 и 5 евро - за то, чтобы выяснить, кто является владельцем авто, а также за «повторное письмо-напоминание». В письме владельцу автомобиля сообщили, что он задолжал 45 евро.

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