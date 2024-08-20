Маргус Цахкна, который в прошлом году продал свою долю в производителе полевых госпиталей, не подал годовой финансовый отчет, несмотря на предупреждение о штрафе, пишет dv.ee.
Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности
«Все дело в какой-то технической проблеме. Сам отчет уже готов, и я верю, что скоро он будет подан», – прокомментировал министр обороны Маргус Цахкна («Ээсти-200») изданию Äripäev.
Согласно открытым данным, за непредставление отчета компания Цахкна Defendest OÜ получила предупреждение о штрафе еще 15 июля. Компании дали дополнительное время до 14 августа, но этот срок также вышел.
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