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Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности

Редактор: rus.postimees.ee
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Киеве, 3 июня 2024 года.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Киеве, 3 июня 2024 года. Фото: ZUMAPRESS.com

Маргус Цахкна, который в прошлом году продал свою долю в производителе полевых госпиталей, не подал годовой финансовый отчет, несмотря на предупреждение о штрафе, пишет dv.ee.

«Все дело в какой-то технической проблеме. Сам отчет уже готов, и я верю, что скоро он будет подан», – прокомментировал министр обороны Маргус Цахкна («Ээсти-200») изданию Äripäev.

Согласно открытым данным, за непредставление отчета компания Цахкна Defendest OÜ получила предупреждение о штрафе еще 15 июля. Компании дали дополнительное время до 14 августа, но этот срок также вышел.

Читайте подробнее на dv.ee.

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