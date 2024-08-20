Министру Цахкна грозит штраф за несвоевременную сдачу отчетности

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Киеве, 3 июня 2024 года.

Маргус Цахкна, который в прошлом году продал свою долю в производителе полевых госпиталей, не подал годовой финансовый отчет, несмотря на предупреждение о штрафе, пишет dv.ee.