Деньги есть: государство потратит восемь миллионов на налоговую инфосистему

Цель закупки - разработка и сопровождение программного обеспечения существующей и новой информационной системы для поддержки администрирования подоходного и социального налога.

Дополнительная информация указывает на то, что в закупке могут быть задействованы средства Европейского союза или другое внешнее финансирование.