Деньги есть: государство потратит восемь миллионов на налоговую инфосистему

Центр информационных технологий Министерства финансов (RMIT) закупит услуги по разработке и обслуживанию информационной системы, поддерживающей администрирование подоходного и социального налога, на сумму 8 млн евро, говорится в регистре государственных закупок.
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Цель закупки - разработка и сопровождение программного обеспечения существующей и новой информационной системы для поддержки администрирования подоходного и социального налога.
Дополнительная информация указывает на то, что в закупке могут быть задействованы средства Европейского союза или другое внешнее финансирование.