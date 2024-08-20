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Деньги есть: государство потратит восемь миллионов на налоговую инфосистему

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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Центр информационных технологий Министерства финансов (RMIT) закупит услуги по разработке и обслуживанию информационной системы, поддерживающей администрирование подоходного и социального налога, на сумму 8 млн евро, говорится в регистре государственных закупок.

Цель закупки - разработка и сопровождение программного обеспечения существующей и новой информационной системы для поддержки администрирования подоходного и социального налога.

Дополнительная информация указывает на то, что в закупке могут быть задействованы средства Европейского союза или другое внешнее финансирование.

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