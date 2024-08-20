Эркки Коорт Августовский путч 33 года назад

По радио объявили, что они собираются для защиты важных объектов. Удивительно, как люди вышли на улицу. С голыми руками и мечтой о восстановлении своей страны они были готовы ко всему. Ведь оружия практически не было, и несколько заранее приготовленных бутылок с зажигательной смесью мало чем бы помогли.

Давайте вспомним сегодня тех мужчин и женщин, которые 33 года назад отстояли нашу свободу. Не всем из них повезло. Не все из них исполнили свои мечты. Но мы знали, как выбрать направление развития Эстонии, и это уберегло нас от худшего. Если бы мы оказались между Востоком и Западом, как сейчас предлагают некоторые политические силы, у нас могло бы не быть государства.

24 февраля 1989 года на башне Длинного Германа был поднят сине-черно-белый флаг. Два года спустя Эстония, казалось, практически вернула себе независимость, а к 1991 году в стране начались процессы, которым, как тогда казалось, нет пути назад.

По крайней мере, так мне казалось в то время. Зная то, что мы знаем сегодня, можно сказать, что все могло сложиться для нас очень плохо. Но история была на нашей стороне, и чудовище, которым был Советский Союз, распалось, причем практически без кровопролития. Однако то, что происходит сегодня в Украине, стало (надеюсь) последней каплей в деле развала Советского Союза.

Бойцы 76-й Псковской дивизии, вошедшие в Эстонию в 1991 году, не знали, зачем они здесь. Мы знали, за что мы выступаем. Даже тогда некоторыми руководила жажда власти, а не идеалы, но мы смогли сделать все, что могли. Мы вернули себе свободу!