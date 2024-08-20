Последствия августовского путча, начавшегося в Москве в 1991 году, могли бы быть очень трагичными, но его последствия можно наблюдать в мире и сегодня, пишет Эркки Коорт, эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД.
Эркки Коорт ⟩ Августовский путч 33 года назад
Августовский путч, начавшийся в Москве 18-19 августа 1991 года, должен был спасти Советский Союз, но вместо этого он стал гвоздем в гроб этого монстра. Консерваторы пытались помешать демократическим процессам и повернуть время вспять. Это не удалось.
Когда началось восстание, все жаждали информации. По центральному московскому телевидению показывали «Лебединое озеро», перемежая его несколькими заявлениями путчистов. Основными каналами информации были эстонское телевидение и эстонское радио (для тех, кто помоложе: об интернете еще никто не слышал). Не знаю, как журналистам того времени удавалось добывать нужную информацию, но свою роль они выполняли очень хорошо. Телевидение и радио полностью олицетворяли Эстонию. Лишь много лет спустя я услышал от журналиста, которого уже нет здесь, что на самом деле дули и другие ветра.
Вся Эстония пережила тревожные минуты в едином порыве. 19 августа 1991 года бронетехника 76-й Псковской дивизии вошла в Эстонию через пограничный пункт Лухамаа, направляясь в Таллинн. Мимо Выру, моего тогдашнего родного города, колонна проехала с лязгом гусениц и облаком пыли. Люди разговаривали тихими голосами, некоторые вышли на обочину, чтобы посмотреть на колонну. Некоторые потрясали кулаками, а другие раздавали солдатам пирожные. На вопрос, зачем он это делает, человек, раздававший пирожные, ответил: «Может, они не такие уж плохие». У каждого был свой подход, но все старались изо всех сил. По крайней мере, так казалось в то время.
По радио объявили, что они собираются для защиты важных объектов. Удивительно, как люди вышли на улицу. С голыми руками и мечтой о восстановлении своей страны они были готовы ко всему. Ведь оружия практически не было, и несколько заранее приготовленных бутылок с зажигательной смесью мало чем бы помогли.
Давайте вспомним сегодня тех мужчин и женщин, которые 33 года назад отстояли нашу свободу. Не всем из них повезло. Не все из них исполнили свои мечты. Но мы знали, как выбрать направление развития Эстонии, и это уберегло нас от худшего. Если бы мы оказались между Востоком и Западом, как сейчас предлагают некоторые политические силы, у нас могло бы не быть государства.
24 февраля 1989 года на башне Длинного Германа был поднят сине-черно-белый флаг. Два года спустя Эстония, казалось, практически вернула себе независимость, а к 1991 году в стране начались процессы, которым, как тогда казалось, нет пути назад.
По крайней мере, так мне казалось в то время. Зная то, что мы знаем сегодня, можно сказать, что все могло сложиться для нас очень плохо. Но история была на нашей стороне, и чудовище, которым был Советский Союз, распалось, причем практически без кровопролития. Однако то, что происходит сегодня в Украине, стало (надеюсь) последней каплей в деле развала Советского Союза.
Бойцы 76-й Псковской дивизии, вошедшие в Эстонию в 1991 году, не знали, зачем они здесь. Мы знали, за что мы выступаем. Даже тогда некоторыми руководила жажда власти, а не идеалы, но мы смогли сделать все, что могли. Мы вернули себе свободу!