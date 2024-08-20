ГАЛЕРЕЯ Как проходит празднование Дня восстановления независимости в столице

Мемориальная церемония началась в 11 часов у «Камня 20 августа» у подножия Тоомпеа, где выступил президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. В церемонии также приняли участие председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») и премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ). После церемонии в Белом зале Тоомпеа состоится традиционное торжественное заседание Клуба 20 августа.

В связи с государственным праздником башня Длинный Герман будет открыта для посещения всеми желающими до 18:00.

Вечером в Розовом саду Кадриорга состоится традиционный прием президента. По всей Эстонии проходят и другие мероприятия, посвященные Дню восстановления независимости.

20 августа 1991 года независимость Эстонской Республики была восстановлена единодушным движением всего народа. Решение Верховного Совета «О государственной независимости Эстонии» положило конец советской оккупации и восстановило государственную независимость Эстонии, в том числе были восстановлены дипломатические отношения с другими странами.

Первой восстановленную независимость Эстонии 22 августа того же года признала Исландия.