Как показало недавнее исследование, почти десятая часть жителей Эстонии не возьмет ни одного дня отпуска этим летом, что может негативно сказаться на здоровье и работоспособности, пишут «Деловые ведомости».
Угроза здоровью: каждый десятый работник в Эстонии отказался от летнего отпуска
О проблеме отказа от летних отпусков пишет со ссылкой на исследовательские данные компании NielsenIQ портал Personaliuudised.
Отказ от отдыха ставит под угрозу как психическое, так и физическое здоровье человека, утверждает психолог Minna Sild из организации Peaasi.ee.
Согласно исследованию, ситуация с летними отпусками в Эстонии немного лучше по сравнению с Латвией и Литвой. В других странах Балтии каждый седьмой человек (около 15% трудоспособного населения) пропускает летний отпуск.
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