Угроза здоровью: каждый десятый работник в Эстонии отказался от летнего отпуска

О проблеме отказа от летних отпусков пишет со ссылкой на исследовательские данные компании NielsenIQ портал Personaliuudised.

Отказ от отдыха ставит под угрозу как психическое, так и физическое здоровье человека, утверждает психолог Minna Sild из организации Peaasi.ee.

Согласно исследованию, ситуация с летними отпусками в Эстонии немного лучше по сравнению с Латвией и Литвой. В других странах Балтии каждый седьмой человек (около 15% трудоспособного населения) пропускает летний отпуск.