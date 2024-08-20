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Угроза здоровью: каждый десятый работник в Эстонии отказался от летнего отпуска

Редактор: rus.postimees.ee
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Отпуск.
Отпуск. Фото: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Как показало недавнее исследование, почти десятая часть жителей Эстонии не возьмет ни одного дня отпуска этим летом, что может негативно сказаться на здоровье и работоспособности, пишут «Деловые ведомости».

О проблеме отказа от летних отпусков пишет со ссылкой на исследовательские данные компании NielsenIQ портал Personaliuudised.

Отказ от отдыха ставит под угрозу как психическое, так и физическое здоровье человека, утверждает психолог Minna Sild из организации Peaasi.ee.

Согласно исследованию, ситуация с летними отпусками в Эстонии немного лучше по сравнению с Латвией и Литвой. В других странах Балтии каждый седьмой человек (около 15% трудоспособного населения) пропускает летний отпуск.

Читайте подробнее на dv.ee.

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