Путин перестал комментировать происходящее в Курской области

Путин не комментировал ситуацию в Курской области с 12 августа, когда проводил совещание с российскими губернаторами и представителями Министерства обороны. По доступной на сайте Кремля информации, всю прошедшую неделю он отдавал предпочтение другим вещам.

13 августа Путин провел переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. 14 августа встретился с исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, а 15 августа провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 18 августа Путин отправился с визитом в Азербайджан.

Действия президента РФ наглядно показывают, что он тотально утратил чувство повестки, отмечает политолог Аббас Галлямов. «Россияне на все это смотрят и обалдевают: президенту нужды палестинцев, жертв армяно-азербайджанской войны… важнее бед жителей Курской области», - указывает политолог.

Самоустранение в периоды кризиса не является чем-то необычным для Путина. Точно так же он поступал и во время пандемии коронавируса, когда изолировался не только от проблемы, но и физически.

«Это характерная черта Путина: когда возникают действительно сложные вызовы, они становятся проблемой кого-то другого, но не его», - считает аналитик британского Royal United Services Institute Марк Галеотти.

На последнем совещании по ситуации в Курской области Путин потребовал «выдавить противника» с российских территорий, обвинял в случившемся Запад, а также обещал дать «достойный ответ» Вооруженным силам Украины.

Он также ни разу не назвал произошедшее вторжением. Вместо этого он использовал слова «события», «положение» и «контртеррористическая ситуация».