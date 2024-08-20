По прогнозам, европейский рынок автомоек будет расти на 6,95% в год до 2033 года, предлагая многообещающие возможности для инвесторов во франчайзинг. Такой рост рынка дает возможность создавать стабильные рабочие места и способствовать местному экономическому росту.
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Литовская франшиза автомоек нацелилась на эстонский рынок
Франшиза автомойки PRO BRO намерена расширить свою деятельность в Эстонии, создавая новые рабочие места и предлагая экологически безопасные услуги мойки автомобилей.
Привлекая новых инвесторов, PRO BRO стремится внести свой вклад в экономический рост Эстонии, одновременно делая индустрию автомоек более устойчивой.