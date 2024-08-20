Литовская франшиза автомоек нацелилась на эстонский рынок

По прогнозам, европейский рынок автомоек будет расти на 6,95% в год до 2033 года, предлагая многообещающие возможности для инвесторов во франчайзинг. Такой рост рынка дает возможность создавать стабильные рабочие места и способствовать местному экономическому росту.