Полиция просит помощи в поисках 25-летней женщины, которая ушла из дома в районе Ласнамяэ в воскресенье вечером.
Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 25-летнюю Фаину
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что 25-летняя Фаина ушла из дома в Ласнамяэ вечером в воскресенье 18 августа и до сих пор не вернулась домой. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, связаться с женщиной не удается. Фаина может находиться в Таллинне или Тарту.
Рост Фаины 155 сантиметров, она стройного телосложения. У нее короткие волосы розового цвета. У Фаины есть татуировки и пирсинг языка. Когда она уходила из дома, на ней были темно-серые джинсы, черные ботинки со шнурками, черная кожаная куртка, в руках - черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.