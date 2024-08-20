Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 25-летнюю Фаину

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что 25-летняя Фаина ушла из дома в Ласнамяэ вечером в воскресенье 18 августа и до сих пор не вернулась домой. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, связаться с женщиной не удается. Фаина может находиться в Таллинне или Тарту.