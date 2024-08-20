В тюрьме для прекращения драки применили газ

13 августа в Вируской тюрьме один из заключенных ударил другого, никто серьезно не пострадал. Днем позже двое заключенных начали драться. Работник тюрьмы был вынужден применить газ, чтобы прекратить драку. Никто серьезно не пострадал.

15 августа у заключенного тюрьмы открытого типа был положительный быстрый тест на наркотики, а в его штанах была найдена неизвестная жидкость. Заключенного перевели из тюрьмы открытого типа в тюрьму закрытого типа. 16 августа один из заключенных Вируской тюрьмы избил другого. В результате нападения у пострадавшего были легкие телесные повреждения.

Всего в тюрьмах Эстонии находятся 1728 человек, из них 1439 осужденных и 289 находятся под арестом. 1646 мужчин и 82 женщины. 31 человек отбывает пожизненный срок, ноль несовершеннолетних. Наказание в тюрьмах открытого типа отбывают 214 человек.

Под уголовным надзором находятся 2827 человек, из них 57 несовершеннолетних и 421 в возрасте 18-21 года, 749 человек направлены на общественные работы, 88 подлежат электронному контролю.