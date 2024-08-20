Эстонская православная церковь будет жить по новому уставу

Это было завершающее заседание, первая часть которого состоялось 15 мая.

Согласно Уставу, Собор - это высший орган управления ЭПЦ МП. Членами Собора является всё духовенство (исключая заштатных и запрещённых в служении священников), члены Синода из мирян, а также по одному представителю от мирян, избираемых от каждого прихода.

Сегодня митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений снова участвовал удаленно.

Напомним, что на Соборе в мае предстоятель ЭПЦ МП обрисовал ситуацию, сложившуюся в отношениях между государством и ЭПЦ МП, но заседание Собора не было завершено, поскольку нужно рассмотреть ещё ряд важных вопросов, связанных со статусом Церкви. Тогда было принято решение провести спустя определённое время вторую сессию Собора.

Хотя при такой постановке вопроса можно было ожидать более длительной дискуссии, второе заседание Собора, начавшееся в 12.00, продлилось не более 15 минут. На нем участники единодушно утвердили новую редакцию устава ЭПЦ МП.

На вопрос о сути изменений представитель церкви Сергей Мянник подтвердил принятие нового устава, но детали не рассказал. «Дождитесь пресс-релиза», - ответил Мянник

По данным Rus.Postimees из текста документа убрали упоминания Московского патриархата и больше никаких принципиальных изменений или решений не было. На статус церкви отсутствие этих формулировок в уставе никак не влияет.

Также было изменено название Церкви на «Эстонская Православная Церковь», дарованное Томосом Святейшего Патриарха Алексия II.

Собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия.

Собор принял решение продолжить свою деятельность для полноценного участия в решении возникших кризисных проблем, поручив Синоду Эстонской Православной Церкви определить проведение следующей сессии Собора в урочное время.