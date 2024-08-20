Вт, 20.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Вопрос читателя Почему несмотря на низкую среднюю биржевую цену у меня высокие счета за электричество?

Copy
Лампочка. Иллюстративное фото.
Лампочка. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

Потребители недоумевают: почему несмотря на низкую среднесуточную биржевую цену счета за электричество такие высокие? На самом деле размер счета за электричество зависит не только от средней биржевой цены, сообщается в блоге Enefit.

Перевод: Анита Авакова

Биржевая цена на электроэнергию меняется каждый час в зависимости от спроса и предложения. Как правило, самые высокие цены наблюдаются утром и вечером, когда люди потребляют больше всего электроэнергии. Дневная цена рассчитывается на основе средней биржевой цены за день.

Ключевые слова

Наверх