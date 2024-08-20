Вопрос читателя Почему несмотря на низкую среднюю биржевую цену у меня высокие счета за электричество?

Биржевая цена на электроэнергию меняется каждый час в зависимости от спроса и предложения. Как правило, самые высокие цены наблюдаются утром и вечером, когда люди потребляют больше всего электроэнергии. Дневная цена рассчитывается на основе средней биржевой цены за день.