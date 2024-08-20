Потребители недоумевают: почему несмотря на низкую среднесуточную биржевую цену счета за электричество такие высокие? На самом деле размер счета за электричество зависит не только от средней биржевой цены, сообщается в блоге Enefit.
Для подписчиков
Вопрос читателя ⟩ Почему несмотря на низкую среднюю биржевую цену у меня высокие счета за электричество?
Перевод: Анита Авакова
Биржевая цена на электроэнергию меняется каждый час в зависимости от спроса и предложения. Как правило, самые высокие цены наблюдаются утром и вечером, когда люди потребляют больше всего электроэнергии. Дневная цена рассчитывается на основе средней биржевой цены за день.