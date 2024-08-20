ФОТО Житель Эстонии оригинально поздравил страну с праздником

По словам фотографа Virumaa Teataja Айн Лийва, пилот-парапланерист сделал несколько кругов над городом. «Пилот пролетел над центром города, облетел крепость и в конце направился в сторону Моонакюла», - рассказал Лийва.

Премьер-министр Кристен Михал в своей приветственной речи на Тоомпеа сказала, что восстановление независимости поставило перед политиками и народом множество вызовов, но даже спустя 33 года все еще необходимо стоять за чувство безопасности и развитие Эстонии.

«Сегодня мы можем гордиться тем, чего уже достигли - мы открытая, демократическая и современная страна - и именно в этом году мы отметили 20-летие вступления в Евросоюз и НАТО», - отметил Михал.