ФОТО Развлечения для всей семьи: бесплатный праздник во дворе Таллиннской телебашни в самом разгаре

Семейный день Таллиннская телебашня проводит в сотрудничестве с управой Пирита и Таллиннской дружиной Кайтселийта. Открыта веселая детская зона с батутами и скалодромом. Любителей футбола испытывает ФК «Левадия». На месте и Спасательный департамент со своей техникой, а Налогово-таможенный департамент демонстрирует навыки великолепных служебных собак. Кроме того, отдел безопасности дорожного движения Департамента транспорта проводит увлекательные мастер-классы для любителей электросамокатов и велосипедов.

«Таллиннская дружина Кайтселийта на этот раз развернет во дворе Телебашни как стрелковый тир, так и кухню на открытом воздухе. В последней известный телешеф-повар Wend поделится советами, как приготовить вкусную еду в лесу. Прогулка на военном вездеходе по окрестностям Телебашни также станет незабываемым событием, - сообщил директор Телебашни Юри Крийземанн. - Сотрудники Эстонского Красного Креста представят публике стендап на тему оказания первой помощи».

Поскольку на Телебашне сейчас французское лето, в программу семейного дня, конечно же, вошло и выступление моноциклиста Sylvain OULALA.

Вход во двор Телебашни бесплатный для всех.