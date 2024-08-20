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ФОТО Развлечения для всей семьи: бесплатный праздник во дворе Таллиннской телебашни в самом разгаре

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Во вторник, 20 августа, во двор Таллиннской телебашни были приглашены все желающие отметить День восстановления независимости Эстонии семейным днем. Бесплатные мероприятия для всей семьи стали уже традицией.

Семейный день Таллиннская телебашня проводит в сотрудничестве с управой Пирита и Таллиннской дружиной Кайтселийта. Открыта веселая детская зона с батутами и скалодромом. Любителей футбола испытывает ФК «Левадия». На месте и Спасательный департамент со своей техникой, а Налогово-таможенный департамент демонстрирует навыки великолепных служебных собак. Кроме того, отдел безопасности дорожного движения Департамента транспорта проводит увлекательные мастер-классы для любителей электросамокатов и велосипедов.

«Таллиннская дружина Кайтселийта на этот раз развернет во дворе Телебашни как стрелковый тир, так и кухню на открытом воздухе. В последней известный телешеф-повар Wend поделится советами, как приготовить вкусную еду в лесу. Прогулка на военном вездеходе по окрестностям Телебашни также станет незабываемым событием, - сообщил директор Телебашни Юри Крийземанн. - Сотрудники Эстонского Красного Креста представят публике стендап на тему оказания первой помощи».

Поскольку на Телебашне сейчас французское лето, в программу семейного дня, конечно же, вошло и выступление моноциклиста Sylvain OULALA.

Вход во двор Телебашни бесплатный для всех.

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