Премьер-министр Кристен Михал во вторник возложил венок к подножию мемориального камня 20 августа и встретился в Рийгикогу с членами Клуба 20 августа, заложившего основу для восстановления независимости Эстонии.
В своей речи премьер-министр напомнил, что нужно постоянно стремиться и работать ради свободы.
«Свобода не является чем-то само собой разумеющимся. Чтобы ее сохранить, требуется работать последовательно и неустанно. Свобода - это как кислород, отсутствие которого замечаешь, когда уже слишком поздно», - заявил Михал.
Премьер-министр подчеркнул, что восстановление независимости ставит множество задач. «Мы взяли на себя ответственность за нашу страну, восстановили свободную экономику, создали оборонный потенциал и обеспечили себе место в международном сообществе. Эти задачи были непростыми, и сегодня мы можем гордиться тем, чего мы достигли, и принятыми решениями. Мы сильная, демократическая и современная страна, и в этом году мы отметили 20-летие вступления в Евросоюз и НАТО».
По словам Михала, возвращение независимости было не только политическим достижением, но прежде всего духовно-нравственной победой.
«Это было доказательством того, что жажда свободы не может быть утолена и что коллективная воля народа сильнее любого репрессивного режима. Это был момент, когда мы заявили о своем праве самим решать свою судьбу», - подчеркнул премьер-министр, указав, что продолжающаяся российская война в Украине является болезненным напоминанием о хрупкости свободы и что Эстония должна сделать все, чтобы народ Украины снова почувствовал себя свободным.
«В то время, когда украинцы борются за свою свободу и свободу всей Европы, мы также должны предпринять более масштабные шаги для обеспечения нашей безопасности - последовательно увеличивать расходы на оборону нашей страны, приобретать технику и полигон, охранять границу и другие необходимые возможности для обеспечения уверенности нашего народа в выживании страны. Что Эстония – это место, где растет семья и любое начинание. Это послание союзникам, которые могут рассчитывать на нас, и врагу, который может не сомневаться в нашей решимости», - сказал премьер-министр.
Михал также подчеркнул, что создание безопасности обходится дорого, каждый должен вносить свой вклад, но неопределенность обходится еще дороже.
«Неопределенность тормозит рост, откладывает принятие решений, не сохраняет целостность и не приводит сюда тех, кого мы ожидаем. Безопасность в нашей стране, знание того, что мы независимы и защищены, - это все, что нужно Эстонии для роста и развития, это то, что мы должны создать. Поэтому я призываю всех смотреть в будущее с той же надеждой, что и наши предшественники в очень переломные времена. Вместе мы сможем сохранить и продвигать ценности, составляющие основу нашей нации и страны – свободу, справедливость и демократию. Давайте защитим друг друга, защитим нашу страну и вместе создадим крепость», — заявил премьер-министр Михал.
Независимость Эстонской Республики была восстановлена национальным консенсусом 20 августа 1991 года. Республика Исландия первой признала восстановленную независимость Эстонии 22 августа 1991 года.
Клуб 20 августа был основан в 1994 году с целью объединения членов Верховного Совета Эстонской Республики, которые 20 августа 1991 года проголосовали 69 голосами в пользу решения о «национальной независимости Эстонии».