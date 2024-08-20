В своей речи премьер-министр напомнил, что нужно постоянно стремиться и работать ради свободы.

«Свобода не является чем-то само собой разумеющимся. Чтобы ее сохранить, требуется работать последовательно и неустанно. Свобода - это как кислород, отсутствие которого замечаешь, когда уже слишком поздно», - заявил Михал.

Премьер-министр подчеркнул, что восстановление независимости ставит множество задач. «Мы взяли на себя ответственность за нашу страну, восстановили свободную экономику, создали оборонный потенциал и обеспечили себе место в международном сообществе. Эти задачи были непростыми, и сегодня мы можем гордиться тем, чего мы достигли, и принятыми решениями. Мы сильная, демократическая и современная страна, и в этом году мы отметили 20-летие вступления в Евросоюз и НАТО».

По словам Михала, возвращение независимости было не только политическим достижением, но прежде всего духовно-нравственной победой.

«Это было доказательством того, что жажда свободы не может быть утолена и что коллективная воля народа сильнее любого репрессивного режима. Это был момент, когда мы заявили о своем праве самим решать свою судьбу», - подчеркнул премьер-министр, указав, что продолжающаяся российская война в Украине является болезненным напоминанием о хрупкости свободы и что Эстония должна сделать все, чтобы народ Украины снова почувствовал себя свободным.