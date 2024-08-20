В Испании скончалась самая старая жительница Земли

«Она скончалась во сне утром в понедельник», - сообщили агентству во вторник ее родственники.

EFE отмечает, что Браниас Морера была признана первой в списке долгожителей в прошлом году.

Рекорд долгожительства продолжает оставаться за француженкой Жанн Кальман, которая скончалась в 1997 году на 123-м году жизни. За ней в списке выдающихся, но также уже скончавшихся долгожителей следуют японка Канэ Танака, которая прожила 119 лет, также 119-летняя Сара Носс из США и 118-летняя француженка Люсиль Рандон.

EFE напоминает, что список долгожителей составляет Группа геронтологических исследований на основании подтвержденных документов - свидетельств о рождении или о браке для людей, которым исполнилось 110 лет.

По данным Группы геронтологических исследований, теперь старейшим человеком на планете является 116-летняя японка Томико Итоока.