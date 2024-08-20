В июне 1991 года я окончила Тартуский университет. Получила диплом историка и преподавателя истории и обществоведения. В 1985 году, во времена Горбачева, я выбрала одну из двух самых популярных специальностей: в переломные моменты история особенно популярна и важна, пишет Катри Райк (Социал-демократическая партия).
КАТРИ РАЙК ⟩ Жизнь нарвитян полностью изменилась 20 августа: они в одночасье оказались в другой стране (2)
Вторым вариантом была бы юриспруденция. В честь окончания школы родители сделали мне необычный и дорогой для своего времени подарок - поездку в Швецию, конечно же, на пароме Nord Estonia. Точнее, мама отказалась от поездки, которую ей предоставили в женском обществе, и поехала я. Первый ужин на борту я помню, будто это было вчера: я ела картошку с лососем, как прилежная девочка. Одна искушенная дама дисциплинированно заявила: кто же будет есть картошку на шведском столе?!
В тот переломный августовский день мы были в Уппсале, где-то в центре дневного пребывания. Кто-то включил телевизор, и так я узнала, что происходит в Эстонии. Было страшно. Большая часть нашей группы решила немедленно вернуться в Эстонию. Шведы говорили, что лучше бы нам остаться и дождаться, пока прояснятся обстоятельства. Кто-то шептал о возможности получения политического убежища. Тогда у меня была лишь одна мысль: домой. Туда, где все имеет значение.