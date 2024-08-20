Вторым вариантом была бы юриспруденция. В честь окончания школы родители сделали мне необычный и дорогой для своего времени подарок - поездку в Швецию, конечно же, на пароме Nord Estonia. Точнее, мама отказалась от поездки, которую ей предоставили в женском обществе, и поехала я. Первый ужин на борту я помню, будто это было вчера: я ела картошку с лососем, как прилежная девочка. Одна искушенная дама дисциплинированно заявила: кто же будет есть картошку на шведском столе?!