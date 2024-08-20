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Прямой эфир и фото Гости прибывают на президентский прием в Кадриорг

Обновлено 20 августа 2024, 17:34
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Сегодня, 20 августа, в Эстонии отмечается День восстановления независимости. По случаю 33-й годовщины в Розовом саду Кадриорга проходит президентский прием.

Гостей в Розовом саду Кадриорга принимают президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис. Приглашено почти 2000 человек.

33 года назад, 20 августа 1991 года в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».

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