Сегодня, 20 августа, в Эстонии отмечается День восстановления независимости. По случаю 33-й годовщины в Розовом саду Кадриорга проходит президентский прием.
Прямой эфир и фото ⟩ Гости прибывают на президентский прием в Кадриорг
Гостей в Розовом саду Кадриорга принимают президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис. Приглашено почти 2000 человек.
33 года назад, 20 августа 1991 года в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».