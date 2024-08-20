У берегов Италии затонула роскошная яхта. Среди пропавших – британский бизнесмен и его дочь

На борту парусной яхты Bayesian длиной 56 метров находились 22 человека, включая граждан Великобритании, США и Канады.

15 человек, включая годовалую британскую девочку, были спасены, и власти продолжают поиски остальных пассажиров и членов экипажа судна.

Яхта затонула примерно в 5 утра по местному времени после того, как ее накрыл сильный шторм.

Свидетели рассказали итальянскому информагентству ANSA, что во время шторма мачта яхты сломалась, судно потеряло равновесие и затонуло рядом с деревней Портичелло неподалеку от Палермо.

Водолазы обнаружили обломки судна на глубине 50 метров. Инспектор водолазного отряда Марко Тилотта, пытающегося добраться до обломков яхты Bayesian, говорит, что команда будет работать «непрерывно» весь день, чтобы найти путь внутрь.

Тилотта рассказал агентству Reuters, что проникнуть внутрь судна сложно, поскольку корпус наклонен под углом 90 градусов, а узкие лестницы, ведущие в каюты, загромождены грудой предметов.

«Мы не собираемся останавливаться. У нас есть ресурсы, рабочая сила и средства. Наша цель — найти всех людей, которые пропали без вести, и это наша работа», — говорит Тилотта.

Линч, которого СМИ называют «британским Биллом Гейтсом», был одним из основателей компании Autonomy, которая впоследствии была куплена технологическим гигантом Hewlett-Packard за $11 млрд.

В последние дни после нескольких недель сильной жары на Италию обрушились штормы и проливные дожди, наводнения и оползни нанесли серьезный ущерб северной части страны.