Соединения. Чтобы вы могли экспортировать отсюда, с самого края свободного мира, или чтобы прийти сюда захотели иностранные технологические компании. Это подразумевает наличие многополосных автомагистралей и быстрого железнодорожного сообщения с Европой, как можно больше прямых авиарейсов и необходимое для удаленной работы надежное интернет-соединение в каждом уголке Эстонии. Сюда же можно отнести и повышение прыгучести цифрового тигра и даже железнодорожную линию между Тарту и Ригой - говорю это как коренной тартусец.

Безопасность и защищенность. Россия и в будущем останется агрессивной и опасной, и защищенность Эстонии не будет самоочевидной и гарантированной какими-то внешними силами. Это наша собственная ответственность.

Безопасность Эстонии может быть обеспечена только совместными усилиями Сил обороны, всего нашего общества и наших союзников, нашей общей готовностью дать в случае нападения на нас немедленный и сокрушительный ответ.

Благодаря этому Россия не осмеливается сейчас на военный удар по НАТО и Европейскому союзу.

Но мы также должны думать о безопасности в более широком смысле. Нас делают слабее и такие вещи, как обледеневшие линии электропередач на Сааремаа, затопленное дождем овощное поле в Харьюмаа и перегретые солнцем школьные классы. Такого рода вещи случаются уже слишком часто, чтобы их можно было списывать на капризы погоды. Безопасность включает в себя продовольственную безопасность, надежное энергоснабжение, а также городское планирование.