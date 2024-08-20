Сегодня Андреас Йыэсаар на борту эстонской парусной яхты «Аурита» заметил, что российская подводная лодка передвигается в экономической зоне Финляндии.
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Видео ⟩ Эстонский яхтсмен заметил в Финском заливе российскую подводную лодку
Шкипер яхты «Аурита» Андреас Йыэсаар заснял российскую подлодку 20 августа в 13:50 по координатам: 59 43.027' северной широты и 023 59.546' восточной долготы.
«Российская подводная лодка с кораблем сопровождения на границе экономической зоны Финляндии», - написал Йыэсаар в социальных сетях.