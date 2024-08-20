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Видео Эстонский яхтсмен заметил в Финском заливе российскую подводную лодку

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Фото: Kuvatõmmis videost

Сегодня Андреас Йыэсаар на борту эстонской парусной яхты «Аурита» заметил, что российская подводная лодка передвигается в экономической зоне Финляндии.

Шкипер яхты «Аурита» Андреас Йыэсаар заснял российскую подлодку 20 августа в 13:50 по координатам: 59 43.027' северной широты и 023 59.546' восточной долготы.

«Российская подводная лодка с кораблем сопровождения на границе экономической зоны Финляндии», - написал Йыэсаар в социальных сетях.

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