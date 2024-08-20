Прямо из Америки в Розовый сад Кадриорга прибыл бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес. По его словам, родиться в Эстонии – настоящий выигрыш в лотерею.
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Видео ⟩ Тоомас Хендрик Ильвес: родиться в Эстонии – это выиграть в лотерею
- Как у нас дела обстоят сегодня? У нас все хорошо?
- Если мы не примем во внимание все нытье, которое мы постоянно слышим, и посмотрим, где мы находимся с точки зрения безопасности, образования, коррупции, мы могли бы, по крайней мере, один день в году сказать, что сегодня мы не будем ныть. Не стоит перечислять все беды, о которых можно прочитать в каждом издании от Postimees до ERR.