Видео Тоомас Хендрик Ильвес: родиться в Эстонии – это выиграть в лотерею

- Если мы не примем во внимание все нытье, которое мы постоянно слышим, и посмотрим, где мы находимся с точки зрения безопасности, образования, коррупции, мы могли бы, по крайней мере, один день в году сказать, что сегодня мы не будем ныть. Не стоит перечислять все беды, о которых можно прочитать в каждом издании от Postimees до ERR.