По словам бывшего премьер-министра Тийта Вяхи, в Эстонии было очень трудное время, когда не было возможности купить хлеб. Зимой 1992 года, когда он стал премьер-министром, люди работали в холодных помещениях, но, в отличие от сегодняшнего дня, в их глазах был блеск.
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Видео ⟩ Бывший премьер-министр: самые тяжелые времена были, когда в Эстонии не было даже хлеба
«Как обстоят дела у нас и в экономике? Мечты людей больше, чем реальность», - сказал Вяхи Postimees. По его словам, реальность - это повседневные заботы. «На самом деле у нас все хорошо. Почему? Мы свободны, солнце светит, и великий Путин не нападет на нас, поскольку мы вовремя вступили в Европейский союз и НАТО», - сказал Вяхи.
У нас сейчас трудные времена? «Самые тяжелые времена были, когда в Эстонии не было даже хлеба... И хлеб был по талонам, - ответил Вяхи. - 1992 год был очень трудным. Как вы знаете, в январе я стал премьер-министром. Тогда ничего не было, экономики тоже не было. Это было самое трудное время».