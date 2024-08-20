Видео Бывший премьер-министр: самые тяжелые времена были, когда в Эстонии не было даже хлеба

«Как обстоят дела у нас и в экономике? Мечты людей больше, чем реальность», - сказал Вяхи Postimees. По его словам, реальность - это повседневные заботы. «На самом деле у нас все хорошо. Почему? Мы свободны, солнце светит, и великий Путин не нападет на нас, поскольку мы вовремя вступили в Европейский союз и НАТО», - сказал Вяхи.

У нас сейчас трудные времена? «Самые тяжелые времена были, когда в Эстонии не было даже хлеба... И хлеб был по талонам, - ответил Вяхи. - 1992 год был очень трудным. Как вы знаете, в январе я стал премьер-министром. Тогда ничего не было, экономики тоже не было. Это было самое трудное время».