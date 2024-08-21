Norstat: рейтинги Партии реформ и соцдемов сравнялись

Как свидетельствуют данные опроса социологической службы Norstat, Партия реформ сравнялась с Социал-демократической партией в рейтинге популярности политических сил - партнеры по коалиции делят в нем вторую строчку, заметно отставая от лидирующей «Отечества», пишет Rus.ERR.