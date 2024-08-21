Как свидетельствуют данные опроса социологической службы Norstat, Партия реформ сравнялась с Социал-демократической партией в рейтинге популярности политических сил - партнеры по коалиции делят в нем вторую строчку, заметно отставая от лидирующей «Отечества», пишет Rus.ERR.
Norstat: рейтинги Партии реформ и соцдемов сравнялись
По последним данным, 28,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», по 17,5% - Социал-демократическую партию и Партию реформ.
За тройкой лидеров следуют EKRE (13,8%), Центристская партия (12,3%), Партия правых (4,7%) и «Ээсти 200» (3%).
«Зеленых» поддерживают 0,9% респондентов, иные партии - 1,9%.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 38% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 54,6%.