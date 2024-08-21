За неделю временную защиту в Эстонии запросили более сотни украинских беженцев

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 19,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 18 августа в Эстонии временная защита распространяется на 33 688 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 27 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.