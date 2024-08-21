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За неделю временную защиту в Эстонии запросили более сотни украинских беженцев

Редактор: rus.postimees.ee
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Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный.
Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 104 военных беженца из Украины, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 19,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 18 августа в Эстонии временная защита распространяется на 33 688 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 27 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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