Колонка Postimees Наследие погибшего водителя

Ответ на этот вопрос - и да, и нет. Если посмотреть на статистику последних десятилетий, то одним из успехов Эстонии можно считать постоянное снижение числа смертельных случаев на дорогах. В 1991 году в ДТП погиб 491 человек, в 2000-м - 204, а в 2010-м - всего 79.

Следует отметить, что одновременно с увеличением количества автомобилей и средней скорости движения улучшилась безопасность автомобилей и дорог, появились новые автомагистрали и дорожная разметка по всей стране, которая очень помогает в темное время суток.

Однако тенденция последних лет вызывает беспокойство. С 2021 по 2023 год число жертв дорожных аварий увеличилось на 168 человек в год, а число погибших - на четыре. Поскольку этот год еще не закончился, пока нельзя делать выводы на основе имеющейся статистики. Однако если в последние годы наибольшее количество ДТП обычно происходило в июне или июле, то в этом году наибольшее количество аварий произошло в мае.

В средствах массовой информации, а не при статистическом анализе, обращает на себя внимание незначительный рост числа ДТП с участием молодых людей. Молодежь, конечно, всегда была в группе риска. Как только водитель оказывается за рулем, возникает обманчивое ощущение всемогущества, чему, конечно, способствует отличная управляемость современных автомобилей.