В последние недели произошел ряд ДТП с несколькими смертельными исходами, что заставило задуматься о том, все ли в порядке с безопасностью дорожного движения в Эстонии. Совсем недавно, 18 августа, в Лауласмаа погибли двое 17-летних юношей.
Колонка Postimees ⟩ Наследие погибшего водителя
Ответ на этот вопрос - и да, и нет. Если посмотреть на статистику последних десятилетий, то одним из успехов Эстонии можно считать постоянное снижение числа смертельных случаев на дорогах. В 1991 году в ДТП погиб 491 человек, в 2000-м - 204, а в 2010-м - всего 79.
Следует отметить, что одновременно с увеличением количества автомобилей и средней скорости движения улучшилась безопасность автомобилей и дорог, появились новые автомагистрали и дорожная разметка по всей стране, которая очень помогает в темное время суток.
Однако тенденция последних лет вызывает беспокойство. С 2021 по 2023 год число жертв дорожных аварий увеличилось на 168 человек в год, а число погибших - на четыре. Поскольку этот год еще не закончился, пока нельзя делать выводы на основе имеющейся статистики. Однако если в последние годы наибольшее количество ДТП обычно происходило в июне или июле, то в этом году наибольшее количество аварий произошло в мае.
В средствах массовой информации, а не при статистическом анализе, обращает на себя внимание незначительный рост числа ДТП с участием молодых людей. Молодежь, конечно, всегда была в группе риска. Как только водитель оказывается за рулем, возникает обманчивое ощущение всемогущества, чему, конечно, способствует отличная управляемость современных автомобилей.
Но хорошая управляемость также может быть обманчивой и даже опасной - хорошая инженерия отодвигает опасный предел потенциальных ошибок, но как только этот предел достигнут, последствия на высоких скоростях становятся гораздо более серьезными.
Конечно, глядя на уличный пейзаж наших городов, бросается в глаза, что до экономического спада эстонскому народу удалось разбогатеть благодаря передвижению больших и мощных машин. Конечно, разбиться можно и на «Жигули», но мощные западные автомобили все же предлагают молодежи совсем другие искушения.
Итак, каково же решение проблемы смертности молодежи за рулем? Родительский или государственный контроль - это, конечно, хорошо, но каждый, кто помнит свою молодость, знает, как мало от этого толку.
Самым эффективным способом было бы воспитание культуры безопасного вождения у самих молодых людей. Что совершенно не круто срываться с места со свистом резины, не говоря уже о вождении в состоянии опьянения. Правильное обучение вождению очень важно. Затем важно, чтобы у молодых людей была возможность испытать себя на старых аэродромах или существующих трассах под руководством инструкторов и лучше узнать машины.
Но, пожалуй, самое главное - говорить о трагических событиях. Это сложно и больно для людей, вовлеченных в них. И, разумеется, о покойных мы говорим либо хорошо, либо ничего. Но если разговоры о чьей-то бездумной смерти помогают предотвратить дальнейшие смерти, то это лучшее наследие, которое погибшие могут оставить окружающим.