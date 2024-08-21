Группа исполняла каверы на русском в центре Риги, но все закончилось штрафом. Почему?

Кто такие Loud Fish?

Loud Fish - это группа из Вильнюса (Литва), которая исполняет преимущественно популярные песни на русском языке, такие как «Седая ночь» Юрия Шатунова, «Пачка сигарет» Виктора Цоя, «Экспонат» группы «Ленинград», «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс», «Районы, кварталы» «Зверей», Superstar Светланы Лободы, «Евпаторию» «Ляписа Трубецкого», «О боже, мама» Егора Крида и многие другие. Своих песен в репертуаре у них нет. Часто Loud Fish играют прямо на улице, превращая выступление в энергичный перформанс, вовлекая в действие прохожих.