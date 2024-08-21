Минус Московский патриархат, конкуренция за зарубежных украинцев, военные потери и приобретения, а также не вполне прикосновенные налоги – это все было темой обсуждений на минувшей неделе в Украине, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Запрет РПЦ, украинская армия на четверть увеличила контролируемую в Курской области РФ территорию и конкуренция за зарубежных украинцев. Обзор событий в Украине
Обстрелы украинских городов продолжались, украинская армия на четверть увеличила контролируемую в Курской области РФ территорию, вернулись плановые отключения электроэнергии, урожай ранних зерновых культур оказался лучше ожидаемого, страна готовится к 33-й годовщине Независимости – вот так живет Украина в середине августа. Живет немного нервозно по трем причинам.
Во-первых, не без оснований прогнозируют «праздничное поздравления» от Путина ракетами и беспилотниками. Не то, чтобы таких атак нет ежедневно – они были и в предыдущую ночь, с 19 на 20 августа: две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, крылатая ракета «Искандер-К», две управляемые авиационные ракеты Х-59, а также 26 ударных БпЛА типа Shahed. В общем, почти привычно, бывало намного страшнее.
Вроде бы мало кто в Украине продолжает думать, что россияне обстреливают мирные города «в отместку за что-то». Но после заявления украинского главкома Сырского об увеличении плацдарма в Курской области снова пошли разговоры о том, что в отместку за эти успехи российские ракеты демонстративно ударят по всему, до чего дотянутся. Как это было после атаки по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Хотя тогда-то российские ракетные атаки точно были связаны с планом вывести из строя украинскую энергосистему.
Во-вторых, вернулись 19 августа отключения электроэнергии, без которых Украина прожила 22 суток. Все как-то разом вспомнили, что зима довольно близко. И в интернет-магазинах снова ощущается дефицит зарядных станций и павербанков, совсем как два месяца назад, во время июньского ажиотажа.
В-третьих, очень напряженная ситуация на восток от города Покровск в Донецкой области. Там российская армия практически без счета бросает в наступление технику и солдат – невзирая ни на какие потери. К сожалению, это отчасти приносит какие-то результаты. Украина пытается изменить ход войны теми средствами, которые ей доступны, но украинским военным катастрофически не хватает разрешения Вашингтона, Брюсселя, Лондона и Берлина использовать западное дальнобойное оружие по объектам в российском глубоком тылу. Например, чтобы жечь базы для хранения горючего и военные аэродромы. Время от времени украинские военные умудряются делать это при помощи беспилотников собственной выделки, но их эффективности пока недостаточно.
Подальше от Москвы
Украина 20 августа попрощалась с Украинской церковью Московского патриархата. Верховная Рада (украинский парламент) после многолетних терзаний приняла-таки закон о том, что в Украине не могут работать церкви с хед-офисом в стране-агрессоре.
Наверное, это даже покруче получения Православной церковью Украины Томоса от Вселенского патриарха. Напомню, что в 2018 году Синод Вселенского Патриархата принял решение о начале процедур, необходимых для предоставления томоса (торжественного указа патриарха) об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января 2019 года патриарх Варфоломей I вручил томос об автокефалии Православной Церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украине Епифанию. С того момента Православная церковь Украины получила статус автокефальной, то есть настолько же самостоятельной, как другие православные церкви в своих странах.
Но и после января 2019 года в Украине продолжал существовать филиал Русской православной церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата. Правда добавку «московского патриархата» из своего названия она убрала.
До 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и получила контроль над частью Донецкой и Луганской областей через своих прокси-сепаратистов, в Украине две церкви – УПЦ-МП и УПЦ-КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата – так она тогда называлась) сосуществовали, хотя и не особенно мирно. УПЦ КП была создана в 1992 году той частью священнослужителей, которые видели необходимым стать независимыми от Москвы.
А все потому, что церковь всегда была отчасти политическим институтом и все прекрасно понимали, что влияние Москвы в независимой Украине должно быть сведено на нет. До 2014 года случалось всякое – от стычек по поводу контроля над теми или иными церковными зданиями, до печально известной драки во время похорон первого митрополита УПЦ КП Володимира (в миру – Василя Романюка).
Это случилось в 1995 году, несмотря на запрет, верующие УПЦ КП пытались похоронить его на территории Софийского собора (София Киевская). Милиция сделать это не позволила, но верующие прорвались к воротам и похоронили Володимира рядом с ними. На тот момент УПЦ МП пользовалась колоссальным влиянием на киевские власти и потому те делали все возможное, чтобы не допустить усиления влияние УПЦ КП. По этой же причине тогда за УПЦ МП были оставлены многие монастыри и церковные сооружения, в том числе, такие известные, как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра (Тернопольская область, запад страны), Святогорская лавра (Донецкая область, восток страны) и многие другие.
После того, как УПЦ КП получила Томос от Вселенского патриарха в 2019 году и поменяла название на ПЦУ (Православная церковь Украины) начался неспешный процесс перехода церковных общин от УПЦ МП к ПЦУ. Но это практически не затронуло в первые три года наиболее знаковые церковные объекты. Да, московскую церковь после 2014 года все сильнее отождествляли с российским влиянием и даже активностью российских спецслужб. Но до действительно сильных шагов по вытеснению УПЦ МП из страны дело не доходило, по крайней мере, до полномасштабного вторжения РФ – точно.
Лишь уже после полномасштабного вторжения в Украину прекращением присутствия московской церковной организации занялись вплотную, да и в отношении наиболее знаковых церковных объектов справедливость была восстановлена. Не повезло Святогорской лавре, которая очень сильно пострадала от обстрелов российских войск.
В украинском обществе в последние годы особенно сильно выросло недовольство действиями УПЦ МП, особенно после многочисленных историй о том, как промосковские священники крайне недружественно вели себя в общении с украинскими военными и членами их семей. Не то, чтобы такие инциденты были массовыми, но в стране, которая ежедневно хоронит своих защитников от российской агрессии, достаточно было и нескольких таких эпизодов, а их были десятки, если не сотни.
Ну и Служба безопасности Украины не стеснялась при случае предъявлять публично доказательства связи промосковского духовенства с российскими спецслужбами. Так что в Верховной Раде во вторник царило праздничное настроение.
Всем нужные люди
Пока что ситуация не выглядит так, будто победа случится буквально завтра, но вопросы о том, что будет после – уже задаются. Особенно острым оказывается обсуждение проблемы возвращения тех, кто уехал, спасаясь от войны. Конечно, довольно жесткие дискуссии идут вокруг отношения к тем мужчинам призывного возраста, которые так или иначе, но смогли выехать из страны, несмотря на прямой запрет этого.
Да, есть законные исключения – многодетные отцы, опекуны родственников-инвалидов, некоторые другие категории, но немало случаев, когда военнообязанные выехали не вполне законно. Есть еще весьма внушительная категория мужчин, пребывающих за границей – те, кто выехал туда на заработки еще до полномасштабного вторжения, да так и не вернулся, чтобы взять оружие в руки или хотя бы встать на воинский учет.
В Киеве правительство отнеслось к таким согражданам довольно жестко – им приостановили возможность получать новые заграничные паспорта без постановки на военный учет либо обновления военно-учетных данных. А выполнить такое требование можно только, если лично явиться в соответствующие учреждения министерства обороны в Украине. Общество отнеслось к ситуации довольно жестко.
Да, есть те, кто считает такие ограничения ошибкой, которая стимулирует выехавших искать гражданство других стран. Но большинство, скорее всего, видят в этом решении хотя бы какой-то намек на восстановление справедливости – почему одни должны страну защищать с оружием в руках, а другие пытаются избежать этого.
Понятно, что такое отношение вряд ли будет стимулировать уехавших не вполне законно, потом вернуться в страну. Но есть в сотни раз более многочисленная группа людей, которые оказались за границей ради безопасности вполне законно – женщины, дети, имеющие право на выезд мужчины. Вот о них-то и начались довольно интересные споры. По разным данным, за пределами Украины находится около пяти миллионов людей, которые выехали именно после 24 февраля 2022 года. И те страны, которые дали им прибежище от войны, оказались очень довольны временно перемещенными лицами.
Оказалось, что в разных странах ЕС от 70% и более трудоспособных переселенцев уже трудоустроены и вполне неплохо зарабатывают, а значит, платят налоги и позитивно влияют на местный ВВП. Например, в Польше, Словакии и Чехии прирост ВВП в связи с приехавшими из-за войны украинцами оценивают в +0,7-1,1%. Оказывается, что некоторых отраслях наличие украинских рабочих рук и голов является критически важным.
По этим причинам страны, которые приняли украинских временных переселенцев, начали проявлять нешуточную заинтересованность в том, чтобы те там и остались после окончания войны.
И в Bloomberg даже появилась статья о том, что за украинских беженцев идет реальная экономическая борьба. Возможно, об этой ситуации не один месяц задумывался президент Владимир Зеленский, потому-то он за день до появления публикации о борьбе за выехавших укринцев сделал очень интересное заявление.
Во время традиционного собрания руководителей дипломатических миссий украинский президент сообщил о том, что Украина вот-вот создаст новую институцию, которая займется защитой общих интересов украинцев, которые находятся в других странах. «...мы должны модернизировать наши государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче объединения всех украинцев вокруг Украины, вокруг защиты Украины, вокруг укрепления наших позиций в мире. Считаю, что для этого мы должны усилить наше институциональное присутствие в странах-партнерах», - сказал он.
Не исключено, что из тех же соображений он дал ответ на вопрос о налогах, который бурно обсуждают в Украине уже второй месяц. Проблема налогов – это тоже вопрос, который непременно будут рассматривать украинцы, оказавшиеся за рубежом, когда будут думать о возвращении домой. «... очень важно сохранять работающие бизнесы, сохранять рабочие места в Украине.
И об этом должны помнить и в правительстве, когда выходят с предложениями по налогам. Решения нужны только такие, которые помогают, и которые реально справедливы», - сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении 20 августа.
При чем тут справедливость? Ну, при том, что не только сами украинцы, но и Пенни Прицкер, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины, считают что украинскому правительству следует думать не о повышении налогов, а на искоренении коррупции в налоговой и таможне.
Потому что кроме мотивированных людей, для победы нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.