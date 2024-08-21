Запрет РПЦ, украинская армия на четверть увеличила контролируемую в Курской области РФ территорию и конкуренция за зарубежных украинцев. Обзор событий в Украине

Но и после января 2019 года в Украине продолжал существовать филиал Русской православной церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата. Правда добавку «московского патриархата» из своего названия она убрала.

До 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и получила контроль над частью Донецкой и Луганской областей через своих прокси-сепаратистов, в Украине две церкви – УПЦ-МП и УПЦ-КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата – так она тогда называлась) сосуществовали, хотя и не особенно мирно. УПЦ КП была создана в 1992 году той частью священнослужителей, которые видели необходимым стать независимыми от Москвы.

А все потому, что церковь всегда была отчасти политическим институтом и все прекрасно понимали, что влияние Москвы в независимой Украине должно быть сведено на нет. До 2014 года случалось всякое – от стычек по поводу контроля над теми или иными церковными зданиями, до печально известной драки во время похорон первого митрополита УПЦ КП Володимира (в миру – Василя Романюка).