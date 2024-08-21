Женщина украла несколько дорогих мобильных телефонов и разместила объявления об их продаже

Было установлено, что ее преступная деятельность началась в марте 2022 года, когда она украла в автобусе мобильный телефон. Жертва дала подсудимой телефон для того, чтобы она могла сделать несколько фотографий, после чего она заблокировала пострадавшему доступ к данным.

Она также украла еще один мобильный телефон из чужой квартиры.

Подсудимая выставила несколько телефонов на продажу в социальных сетях, но на самом деле не планировала их продавать.

Ее приговорили к году и пяти месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Также она должна оплатить судебные издержки в размере 1559,40 евро и возместить ущерб пострадавшим.