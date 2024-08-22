ОТ ПОЛИТОЛОГА Нейтралитета больше нет? Меняющаяся позиция Швейцарии во время войны и ее влияние на российских эмигрантов

Полный ли это отказ от нейтралитета?

Швейцария явно достигла переломного момента в своей внешней политике. Но к чему приведет этот шаг? Означает ли это конец швейцарского нейтралитета? И как это повлияет на российских эмигрантов, проживающих в стране?

При оценке этой международной реакции крайне важно учитывать несколько ключевых факторов.

Во-первых, несмотря на решение швейцарского правительства, страна остается нейтральной в военном отношении. Согласно международному праву, нейтральное государство не может предоставлять солдат или оружие какой-либо стороне в конфликте, не допускает использование своей территории для воюющих сторон и не может присоединиться к какому-либо военному союзу. Все это продолжает действовать и сейчас.

Таким образом, позиция Швейцарии заметно отличается от позиции Швеции и Финляндии, которые решили вступить в НАТО и отправляют оружие в Украину. С другой стороны, несмотря на новую эру, ознаменованную войной на Украине, для жителей Швейцарии не может быть и речи о вступлении в НАТО. Тем не менее, в будущем Швейцария и НАТО действительно хотят более тесно сотрудничать, об этом договорились министр обороны Швейцарии и генеральный секретарь НАТО на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.