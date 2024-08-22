Нейтралитет Швейцарии, который на протяжении веков был краеугольным камнем ее внешней политики, подвергся беспрецедентному испытанию в ходе продолжающегося конфликта между РФ и Украиной. О том, как война повлияла не только на международную позицию Швейцарии, но и на жизнь российских эмигрантов, проживающих в стране, рассказывает политолог Эстер Лочер из университета Цюриха.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Нейтралитета больше нет? Меняющаяся позиция Швейцарии во время войны и ее влияние на российских эмигрантов
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Исторически нейтралитет Швейцарии означал, что страна воздерживается от принятия чьей-либо стороны в конфликтах, поддерживая дипломатические и экономические отношения со всеми сторонами. Однако российское вторжение в Украину значительно подорвало этот принцип.
В начале марта 2022 года швейцарское правительство под внутренним и международным давлением приняло решение присоединиться к санкциям Европейского союза (ЕС), заморозить российские активы и закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Поскольку это решение имеет значительные последствия для внешней политики Швейцарии, оно вызвало неоднозначную реакцию международного сообщества.
Россия резко раскритиковала эти действия, утверждая, что Швейцария фактически отказалась от своей нейтральной позиции. В ответ Москва объявила Швейцарию «недружественной» страной, разрешив российскому правительству, компаниям и гражданам временно погашать валютные долги перед кредиторами из Швейцарии в рублях.
Несмотря на то, что западные партнеры в целом положительно отнеслись к новой позиции Швейцарии, реакция некоторых стран все равно была неоднозначной. Так, например, европейские соседи неоднократно выражали недовольство отказом швейцарского правительства поставлять боеприпасы швейцарского производства в Украину. Страна ссылалась на законы о нейтралитете, которые, по мнению многих, препятствуют поддержке Украины.
Тем не менее, президент США напрямую отметил новую позицию Швейцарии, подчеркнув экстраординарный характер этого решения. В своем обращении к Конгрессу Джо Байден заявил, что «даже Швейцария причиняет боль России и поддерживает народ Украины». Газета New York Times опубликовала «экстренную новость» о решении швейцарского правительства присоединиться к санкциям против России, отметив, что Швейцария «отказывается от глубоко укоренившейся традиции нейтралитета».
Полный ли это отказ от нейтралитета?
Швейцария явно достигла переломного момента в своей внешней политике. Но к чему приведет этот шаг? Означает ли это конец швейцарского нейтралитета? И как это повлияет на российских эмигрантов, проживающих в стране?
При оценке этой международной реакции крайне важно учитывать несколько ключевых факторов.
Во-первых, несмотря на решение швейцарского правительства, страна остается нейтральной в военном отношении. Согласно международному праву, нейтральное государство не может предоставлять солдат или оружие какой-либо стороне в конфликте, не допускает использование своей территории для воюющих сторон и не может присоединиться к какому-либо военному союзу. Все это продолжает действовать и сейчас.
Таким образом, позиция Швейцарии заметно отличается от позиции Швеции и Финляндии, которые решили вступить в НАТО и отправляют оружие в Украину. С другой стороны, несмотря на новую эру, ознаменованную войной на Украине, для жителей Швейцарии не может быть и речи о вступлении в НАТО. Тем не менее, в будущем Швейцария и НАТО действительно хотят более тесно сотрудничать, об этом договорились министр обороны Швейцарии и генеральный секретарь НАТО на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Таким образом, решение правительства не наносит ущерба нейтралитету. Но затрагивается нейтралитет в более широком значении. Национальная конституция не упоминает нейтралитет как цель государства или его внешней политики, а только как политический инструмент. В политическом плане Швейцария стремится придерживаться позиции, которая позволяет ей выступать посредником в конфликтах, а также отстаивать демократические ценности и права человека. Но то, что Швейцария может или не может делать в рамках своей политики нейтралитета, не высечено в граните. Это всегда зависит от международной обстановки и от конкретного случая.
Выступая в поддержку решения присоединиться к санкциям ЕС против России, швейцарские политики утверждают, что война в Украине ясно показывает Россию как агрессора, а Украину - как жертву. Сохранение нейтралитета в этой ситуации может рассматриваться как пособничество агрессору, особенно учитывая значительную роль Швейцарии в российской экономике.
Отсутствие санкций сделало бы Швейцарию спекулянтом на войне, ведь 80% российской торговли сырьевыми товарами проходит через Швейцарию и 30% российских зарубежных активов хранятся в швейцарских банках. Таким образом, введение санкций в отношении России не является нарушением нейтралитета; скорее, невыполнение этого требования было бы нарушением нейтралитета.
Чем полезен нейтралитет
Однако Швейцария также выигрывает от своего прагматичного подхода к соблюдению нейтралитета. Поскольку она расположена в центре Европы, маловероятно, что она станет единственной целью потенциального военного нападения. В любом подобном конфликте, вероятно, будут участвовать несколько европейских стран, защищающих себя вместе. Такой подход часто рассматривается как нахлебничество.
Парадоксально, но нейтралитет Швейцарии также укрепляет ее оружейную промышленность. Некоторые страны предпочитают закупать оружие у нейтральных доверенных источников, а не у крупных держав, таких как США или Россия, чтобы не принимать чью-либо сторону.
Швейцария также выигрывает от своего нейтралитета, выступая в качестве принимающей стороны и посредника, поскольку те, кто сохраняет нейтралитет, часто считаются более надежными посредниками. Однако пока что никакие усилия Швейцарии по посредничеству в российско-украинском конфликте не увенчались успехом. В настоящее время ведутся разговоры о том, смогла бы Швейцария взять на себя полномочия по защите Украины, представляя интересы Киева в Москве.
Отношение к российским эмигрантам
Около 16 450 российских эмигрантов, проживающих в Швейцарии, столкнулись с разными последствиями этого предполагаемого изменения нейтралитета. Нейтралитет Швейцарии может сделать ее привлекательным местом для тех российских граждан, которые выступают против действий Кремля. Например, если они ищут убежище, или хотят дистанцироваться от российского правительства.
Многие россияне, живущие в Швейцарии, сейчас сталкиваются с дилеммой: стоит ли им хранить молчание или публично отдалиться от российского правительства, как от них это ожидается в Швейцарии. С начала войны некоторые русские в стране выбрали молчание, предпочитая вести себя тихо, чтобы не привлекать внимания и не столкнуться с потенциальной негативной реакцией.
Несколько недавних инцидентов показывают напряженность, которая может возникнуть, когда российские организации в Швейцарии распространяют кремлевскую пропаганду. Примечательный случай связан с русской культурной ассоциацией, которая лишилась разрешения преподавать в Швейцарии после того, как один из ее членов продемонстрировал символ Z.
Этот символ изображен на российской военной технике в Украине и рассматривается как призывающий к войне жест. Данный инцидент произошел на альпийском фестивале по реслингу и вызвал серьезную негативную реакцию.
В ответ директор по образованию города Базеля Конрадин Крамер заявил, что ассоциация больше не гарантирует политически нейтрального преподавания и не поддерживает фундаментальные права и ценности Швейцарии.
Что ждет Швейцарию дальше
Деликатное балансирование Швейцарии между соблюдением нейтралитета и реакцией на международное давление имеет серьезные последствия для ее внешней политики, а также для русской общины, проживающей в стране. Реакция Швейцарии на российское вторжение в Украину знаменует собой кардинальный сдвиг в ее многолетней политике нейтралитета, отражающий сложную взаимосвязь между сохранением традиционной позиции и адаптацией к современным геополитическим реалиям.
Хотя Швейцария присоединилась к санкциям ЕС и предпринимает действия, которые расходятся с ее исторической позицией, она делает это таким образом, чтобы сохранить свои основные принципы нейтралитета. Она избегает прямого военного вмешательства и сосредотачивается на дипломатических и гуманитарных мерах поддержки.
Заглядывая в будущее, можно сказать, что путь Швейцарии, вероятно, по-прежнему будет определяться ее способностью преодолевать противоречия между ее традиционной ролью нейтрального посредника и давлением быстро меняющегося глобального ландшафта. Страна может оказаться под влиянием международных усилий, бросающим вызов ее нейтралитету, особенно если глобальные конфликты станут более поляризованными.
Для российских эмигрантов, проживающих в Швейцарии, эти изменения имеют большое значение. Изменение позиции может усугубить их чувство изоляции или контроля, особенно если они воспринимаются как представители противоречивого режима. Баланс между личной идентичностью и общественным восприятием останется сложной задачей для многих, и действия швейцарского правительства могут повлиять на то, как русская община интегрируется в швейцарское общество и будем взаимодействовать с ним.
Эстер Лочер - политолог и студент Цюрихского университета, изучает международные отношения и политику безопасности. Сейчас учится по обмену в Тартуском университете.