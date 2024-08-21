Страны Запада не помогут Киеву в возвращении военнообязанных

Страны Запада отказались помогать Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории и отправлять их в Украину, сообщило агентство Bloomberg во вторник, 21 августа. По его сведениям, президент Украины Владимир Зеленский просил об этом союзников в рамках двусторонних встреч. Однако, утверждает издание, политики стран «от Польши до Венгрии» заявили, что не будут отправлять украинских беженцев на родину, пока продолжается война.

Bloomberg отмечает, что кроме гуманитарной составляющей, в силу которой страны Запада принимают беженцев, существует еще и экономическая - нехватка рабочей силы. В частности, тысячи мужчин-украинцев работали в Польше и Чехии на протяжении многих лет до начала войны. С момента начала российской агрессии многие вернулись на родину, чтобы участвовать в боях. Отток рабочей силы стал ощущаться в таких отраслях, как строительство и транспорт.

Украину покинули около 650 тыс. мужчин мобилизационного возраста

Вместе с тем, согласно данным украинских властей, с 24 февраля 2022 года за границу уехало около 650 тыс. мужчин мобилизационного возраста. В условиях нехватки военнослужащих Киев пытается вернуть их обратно. С 23 апреля 2024 года украинские дипломатические представительства за границей перестали оказывать консульские услуги мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за исключением оформления документов для возвращения в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил это тем, что в стране идет война, а пребывание за границей не освобождает подпадающих под мобилизацию граждан от обязанностей перед Родиной. «Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свою жизнь за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то это так не работает», - цитирует Bloomberg Кулебу.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в настоящее время около 6 млн украинцев, покинувших страну после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, остаются беженцами за рубежом. По прогнозам украинского центрального банка, в 2024 году из страны уедут еще 400 тыс. человек.