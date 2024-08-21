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Бывший секретный советский завод перестроят в школьное здание

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C большой вероятностью бывший советский завод превратится в начальную школу.
C большой вероятностью бывший советский завод превратится в начальную школу. Фото: Margus Ansu

Городская управа Тарту выдала разрешение на строительство на участке по адресу Стаадиони, 73 в районе Юлейыэ, которое предусматривает реконструкцию и расширение старого здания производственного комплекса под школьное здание. Его будут использовать классы начальной школы Сядеской частной школы. Сейчас у этой школы есть шесть начальных классов и одна группа детского сада. 

Перевод: Павел Соболев

В советское время это здание использовалось для производства секретного авиационного оборудования, в том числе заводом «Почтовый ящик 32», который производил «черные ящики» самолетов. В 1966 году завод переименовали в Тартуский завод контрольной аппаратуры. После окончания советской эпохи в здании действовала компания AS Tarkon.

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