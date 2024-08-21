Бывший секретный советский завод перестроят в школьное здание

Городская управа Тарту выдала разрешение на строительство на участке по адресу Стаадиони, 73 в районе Юлейыэ, которое предусматривает реконструкцию и расширение старого здания производственного комплекса под школьное здание. Его будут использовать классы начальной школы Сядеской частной школы. Сейчас у этой школы есть шесть начальных классов и одна группа детского сада.