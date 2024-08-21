Понятно, что при любой власти действовали и шайки настоящих разбойников, которых я не стал бы относить к лесным братьям. Но мне хотелось бы упомянуть об еще одном использовании этого слова. Задним числом и довольно-таки безосновательно в XVI веке, во времена Ливонской войны, «лесными братьями» называли «людей Ганнибала» — отряд Иво Шенкенберга. Говоря современным языком, Шенкенберг практиковал так называемый неконвенциональный метод ведения боевых действий, который в наше время называется партизанской войной. «Неконвенциональность» указывает на несоответствие международным конвенциям гуманитарного права. Упрощенно говоря, это группы вооруженных частных лиц, парамилитарные или иррегулярные формирования, тактика которых состоит в том, чтобы истощить противника засадами, саботажем, диверсиями, террором и т. д. Характерными являются тактика внезапного нападения и высокая мобильность, избегание прямых столкновений с более крупными подразделениями регулярных войск. Из-за особенностей тактики участники не подпадают под определение «боец», оставаясь в серой зоне.

Вход в подземный бункер в Лебавере, Ляэне-Вирумаа. Фото: Марианне Лоорентс

Впрочем, понятно, что оценки зависят от конечного результата. Если проиграешь, то станешь «повстанцем» или «бандитом». Многое также зависит и от того, кто эту оценку дает. Для правительственных сил ты бандит, для других — нет, потому что простой народ борьбу с оккупантом и бесчеловечным режимом обычно видит как нечто позитивное.