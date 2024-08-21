Удивительный август: еще никогда в Таллинне не было так просто найти съемную квартиру

«Если в предыдущие годы студенты начинали искать квартиру в аренду уже в июле, то в этом году они активизировались только в августе», - говорит маклер-консультант 1Partner Kinnisvara Хелен Шанк.

Спрос снижается еще и из-за того, что многие семьи решили, что в сегодняшних экономических условиях молодым людям имеет смысл дольше жить дома, считает она. К тому же, в силу широкого распространения электронного обучения, молодым людям не нужно так часто как прежде физически присутствовать на лекциях, что, в свою очередь, уменьшает необходимость жить в том городе, где находится учебное заведение.

Если все же есть желание переехать и начать жить самостоятельно, надо быть готовыми платить не менее 250 евро в месяц плюс коммунальные платежи. За эти деньги в Таллинне можно снять пригодную для жилья квартиру площадью 14-18 м2, напоминающую комнату в общежитии.

«Арендная плата за однокомнатные квартиры традиционных размеров начинается от 350 евро в месяц, при этом они находятся в сравнительно старых домах и в удалённых от центра города районах», - описывает ситуацию Хелен Шанк.

Если два года назад тон на рынке аренды жилья в Таллинне задавали военные беженцы из Украины, то сегодня этого влияния уже нет.

По словам Хелен Шанк, сейчас наибольшим спросом среди потенциальных арендаторов пользуются трехкомнатные квартиры. Определенную роль в этом играют украинские семьи, обосновавшиеся в Эстонии и желающие найти для себя большую жилплощадь.

«Среди студентов также довольно широко распространена аренда жилья, например трех- или четырехкомнатной квартиры, в складчину, то есть на несколько человек, потому что это финансово более выгодно», - отмечает Шанк.