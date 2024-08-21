Ранее министр обороны Эстонии выразил сомнение в том, что Китай намерен компенсировать ущерб, который был причинен якорем китайского судна. Осенью 2023 года якорь судна New New Polar Bear разрушил телекоммуникационный кабель Elisa и газопровод Balticconector на дне Балтийского моря. Помимо трат на ремонт, ситуация привела к росту цен на газ в ЕС.
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«Сумму не называем»: Elisa умалчивает о размере ущерба от разрушения китайским судном кабеля между Эстонией и Финляндией
Вице-президент группы Elisa, руководитель по безопасности Яакко Валлениус ответил Rus.Postimees на вопросы об ущербе, который был причинен компании действиями китайского судна, якорь которого десять месяцев назад разрушил телекоммуникационный кабель между Эстонией и Финляндией.
«Мы не называли эту сумму, - ответил Валлениус на вопрос, сколько Elisa потратила на ремонт кабеля. - Однако можем сказать, что хотя с точки зрения обычного человека это значительная сумма, для компании нашего масштаба она не является существенной».