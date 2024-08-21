«Сумму не называем»: Elisa умалчивает о размере ущерба от разрушения китайским судном кабеля между Эстонией и Финляндией

Вице-президент группы Elisa, руководитель по безопасности Яакко Валлениус ответил Rus.Postimees на вопросы об ущербе, который был причинен компании действиями китайского судна, якорь которого десять месяцев назад разрушил телекоммуникационный кабель между Эстонией и Финляндией.

«Мы не называли эту сумму, - ответил Валлениус на вопрос, сколько Elisa потратила на ремонт кабеля. - Однако можем сказать, что хотя с точки зрения обычного человека это значительная сумма, для компании нашего масштаба она не является существенной».