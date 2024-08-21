Вечеринка в Лауласмаа завершилась ранним воскресным утром трагедией: двое 17-летних молодых людей попали в аварию, в которой пассажир скончался на месте, а водитель умер позже в больнице.
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Последние слова погибшего в ДТП молодого человека: «Пожалуйста, не вылети в кювет!»
Перевод: Валерия Ермакова
Молодые люди были пьяны, когда решили сесть за руль после вечеринки. Несмотря на попытки окружающих помешать им и забрать ключи от машины, они все равно поехали в сторону Таллинна. Последний раз о них слышали через видео в Snapchat. «После этого я узнал, что мои друзья погибли», - рассказал одни из друзей погибшего молодого человека, добавив, что он узнал о трагедии только утром из новостей.