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Последние слова погибшего в ДТП молодого человека: «Пожалуйста, не вылети в кювет!»

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К утру понедельника на месте аварии были размещены несколько десятков свечей, плюшевые игрушки, банка энергетического напитка Red Bull и маленькая бутылка водки. Фото: Сандер Ильвест
К утру понедельника на месте аварии были размещены несколько десятков свечей, плюшевые игрушки, банка энергетического напитка Red Bull и маленькая бутылка водки. Фото: Сандер Ильвест Фото: Sander Ilvest

Вечеринка в Лауласмаа завершилась ранним воскресным утром трагедией: двое 17-летних молодых людей попали в аварию, в которой пассажир скончался на месте, а водитель умер позже в больнице.

Перевод: Валерия Ермакова

Молодые люди были пьяны, когда решили сесть за руль после вечеринки. Несмотря на попытки окружающих помешать им и забрать ключи от машины, они все равно поехали в сторону Таллинна. Последний раз о них слышали через видео в Snapchat. «После этого я узнал, что мои друзья погибли», - рассказал одни из друзей погибшего молодого человека, добавив, что он узнал о трагедии только утром из новостей.

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