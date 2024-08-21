Последние слова погибшего в ДТП молодого человека: «Пожалуйста, не вылети в кювет!»

Молодые люди были пьяны, когда решили сесть за руль после вечеринки. Несмотря на попытки окружающих помешать им и забрать ключи от машины, они все равно поехали в сторону Таллинна. Последний раз о них слышали через видео в Snapchat. «После этого я узнал, что мои друзья погибли», - рассказал одни из друзей погибшего молодого человека, добавив, что он узнал о трагедии только утром из новостей.