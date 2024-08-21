Евростат: годовая инфляция в Эстонии – одна из самых высоких в ЕС

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии - 5,8%. В Бельгии она составила 5,4%, в Венгрии - 4,1%, в Польше - 4%, в Нидерландах и Эстонии - 3,5%. Годовая инфляция в Литве составила 1,1%.

По сравнению с июнем текущего года в ЕС потребительские цены в июле выросли на 0,1%, а в еврозоне не изменились.

В Латвии, как и в Швеции, по сравнению с июнем потребительские цены в июле выросли на 0,1%. Месячная инфляция была зафиксирована в 18 странах ЕС, при этом самая высокая была в Нидерландах и Дании (1,3%), а самая высокая месячная дефляция зафиксирована в Италии - 0,9%. В Литве потребительские цены снизились на 0,1%, а в Эстонии, как и в Ирландии и Франции, выросли на 0,2%.