Годовая инфляция в Европейском союзе в июле составила 2,8%. Наиболее стремительно цены выросли в прошлом месяце в Румынии - на 5,8%. В Эстонии этот показатель составил 3,5%.
Евростат: годовая инфляция в Эстонии – одна из самых высоких в ЕС
Самая высокая годовая инфляция была в Румынии - 5,8%. В Бельгии она составила 5,4%, в Венгрии - 4,1%, в Польше - 4%, в Нидерландах и Эстонии - 3,5%. Годовая инфляция в Литве составила 1,1%.
В июне годовой рост потребительских цен зарегистрирован во всех странах ЕС. В целом по ЕС годовая инфляция составила 2,8%, в еврозоне - 2,6%.
По сравнению с июнем текущего года в ЕС потребительские цены в июле выросли на 0,1%, а в еврозоне не изменились.
В Латвии, как и в Швеции, по сравнению с июнем потребительские цены в июле выросли на 0,1%. Месячная инфляция была зафиксирована в 18 странах ЕС, при этом самая высокая была в Нидерландах и Дании (1,3%), а самая высокая месячная дефляция зафиксирована в Италии - 0,9%. В Литве потребительские цены снизились на 0,1%, а в Эстонии, как и в Ирландии и Франции, выросли на 0,2%.
В Европейский союз входят Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.
В еврозону - Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.