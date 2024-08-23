Заявление Михаила Кылварта и Яака Мадисона о сотрудничестве в итоге вылилось во вступление последнего в ряды Центристской партии, и это логичное продолжение смены курса политики центристов в консервативную сторону. Интересно наблюдать за тем, как в который раз центристы изменили своим старым принципам, пойдя на союз, против которого в свое время высказывались и некоторые до сих пор очень влиятельные члены Центристской партии, пишет активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Вчера центристы называли себя либералами, сегодня с Мадисоном в своих рядах формируют антилиберальный фронт
При выходе из Центристской партии Владимир Свет одной из причин своего решения назвал ее сдвиг в консервативную сторону. За эти слова на него полилась критика в том, что он якобы выставляет свою бывшую партию не в лучшем свете.
Кто бы мог подумать, что слова Света подтвердятся так скоро: ведь Центристская партия вместе с покинувшим ряды EKRE Яаком Мадисоном cначала призвала оппозиционные партии войти в союз против либералов, коими не так давно были и сами центристы, а теперь и сам Мадисон вступает в ряды центристов, словно подтверждая теорию подковы: чем ты дальше от либерализма, тем ближе к крайностям правых и левых, при этом разница между ними смывается.
Тоом и Кылварт раньше были против партнерства с национал-консерваторами
Некоторые и по сей день активные и влиятельные члены Центристской партии еще несколько лет назад выступали против союза центристов с EKRE в целях формирования правительства. Яна Тоом и Михаил Кылварт были в числе тех центристов, кто критиковал инициативу Юри Ратаса сдружиться с отцом и сыном Хельме ради получения министерских портфелей. Те же Тоом и Кылварт припоминали политикам из EKRE неоднозначные высказывания, сделанные в сторону местных русскоязычных жителей.
Более того, в поледнее время настроения в партии царили такие, что раз теперь Ратас не глава центристов, то, значит, и никаких подобных шагов к дружбе с националистами больше не будет. Как мы уже давно осознали, избиратель некоторых партий имеет короткую память, но чтобы короткую память имел депутат Европарламента или председатель партии... Это уже что-то новенькое.
Так или иначе, Кылварт призывает к сотрудничеству «Отечество» и EKRE, дабы по итогам следующих парламентских выборов снова вернуть коалицию EKREIKE во власть. Сомневаюсь, правда, что коллеги центристов по оппозиции согласятся на данную инициативу, ведь «отечественники» сейчас имеют самый высокий рейтинг среди партий без всяких оппозиционных коалиций, а Хельме, что называется, «жаба задушит» идти на сотрудничество с Мадисоном, который прокатил EKRE сразу после выборов в Европарламент, оставив партию без мандата.
Но здесь важен не результат, к которому стремится Центристская партия, здесь важны посылы, которые она отправляет, и это уже куда любопытнее.
Чаплыгин в роли тестера настроений электората
Для начала стоит обратить внимание на то, что говорит главный блогер центристов, и по совместительству - депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин, поскольку давно есть основания считать, что то, что у Кылварта на уме, то у Чаплыгина на языке. В своей реакции в социальных сетях он называет этот союз неожиданным, но нужным, чтобы сместить либералов, а приход Мадисона в ряды своей партии Чаплыгин активно приветствует.
Во-первых, считаю, что нужно напомнить Чаплыгину, что в Европарламенте Центристская партия пока еще входит в альянс Renew Europe, являющийся либеральным, и туда также входит Партия Реформ. Если выступать против либералов, то очень странно состоять с либералами в одной коалиции, вы не находите?
Во-вторых, нужно также иметь в виду, что под постами Чаплыгина его аудитория ответила весьма неоднозначной реакцией на союз центристов и Мадисона. Мы видим, что средний избиратель центристов обвиняет Мадисона в русофобии, поддержке войны в Украине путем снабжения ее оружием, и не понимает, почему центристы приветствуют перебежчика из EKRE, после того как они сами обвиняли в предательстве всех, кто ушел из Центристской партии.
До сих пор перебежчики и предатели были плохими, но Мадисон - это, получается, исключение, и для него даже оправдания можно подыскать: мол, есть и хорошие перебежчики, как, например, Лаатс или Белобровцев, которые тоже были перебежчиками, из социал-демократов. Это ведь «другое», и вообще они как раз успешный кейс перебежничества, не то что те, кто ушли из Центристской партии... Двойные стандарты как они есть.
Скандал с Пчелкиным и Паншиным добавил абсурда
Переход Мадисона в ряды центристов выглядит особенно нелепым на фоне скандала с Сергеем Пчелкиным и поддержавшим его Михаилом Паншиным. Меня не убеждают оправдания Пчелкина о том, что его злополучный пост был всего лишь цитатой Леонида Парфенова без кавычек. Ольга Минник и Антон Кебеков в своей статье на портале Delfi наглядно продемонстрировали нам антиэстонские взгляды Пчелкина, так что его выпад в сторону лесных братьев - это всего лишь продолжение его сомнительных ценностных ориентиров.
Лесные братья были героями эстонского подпольного сопротивления советской власти, и если для вас их деятельность является проблемой, это просто говорит о том, что в своем мирровозрении вы ставите себя на место советских оккупантов и не считаете себя частью эстонского общества. Лесные братья боролись против оккупантов за свою страну. Кем, в таком случае, становятся люди, которые сегодня называют лесных братьев боевиками, вопрос, скорее, риторический...
Показательно, что Михаил Паншин сам признается в том, что свои знания о лесных братьях он почерпывает из российской пропаганды. В Таллинне бы его как минимум постигла судьба Пчелкина, но Нарва стерпит.
В связи с этим особенно абсурдным видится переход националиста и патриота Эстонии Яака Мадисона в ряды партии, члены которой таким образом выражаются относительно лесных братьев. Кылварт практически сразу поставил Паншина на место и четко назвал лесных братье героями. Мадисону пришлось находить оправдания для Пчелкина, хотя примерно зная взгляды Мадисона, легко понять, что в иной ситуации он вряд ли себе это позволил. Находить слова пришлось и Яне Тоом, которая заявила, что с новым Мадисоном, без семьи Хельме под боком, она бы посотрудничала...
Это очень нелепо выглядит, учитывая, что идеологически Мадисон от EKRE ничем не отличается, ведь ушел он от туда не из-за идеологических противоречий, а из-за авторитарного управления партией со стороны Хельме. Как ярая феминистка Яна Тоом будет работать с обвиняющимся в домогательствах к молодым практиканткам Мадисоном, не переступая в угоду партии через свои личные взгляды? И не придется ли ей, известной своим рьяным желанием стоять за права угнетенных, пытаться это делать во фракции Европейских консерваторов и демократов?
Это все настолько нелепо и натужно выглядит, что только ленивый не поймет неестественности происходящего. Впереди нас ждут очень интересные развороты и кульбиты, и что-то мне подсказывает, что с такими темпами даже Тоом может не выдержать и выйти из рядов родной партии.
Вся надежда на любовь избирателя к популизму
Мы все больше начинаем видеть изменения, которые произошли в партии центристов. Пункты программы Кылварта и Мадисона абсолютно популистские, и для того, чтобы подробно разобрать всю ту ложь, которую они в них написали, нужно будет использовать не одну страницу печатного текста. Но теперь мы хотя бы понимаем тех людей, которые ушли из Центристской партии, ведь эти люди, получается, действительно ушли, оставшись верными своим политическим убеждениям.
Многие сейчас уже не понимают, что из себя представляет Центристская партия, потому что сегодня это смесь различных идеологий, зачастую далеких друг от друга. Крен в сторону консерватизма очевиден, и пока что это крен в левую сторону, но приход Мадисона с его правоконсервативными взглядами выглядит также нелогично, как союз центристов и EKRE в 2019-м.
Нелогично, но теория подковы показывает, что левые и правые консервативные идеи сходятся, не будучи антагонистами друг для друга. Однако это может выглядеть очевидным для нас, но для рядового избирателя Мадисона и Кылварта это таковым не будет. С их точки зрения, эти люди в разных политических лагерях, и избиратели могут расценивать такой союз как предательство своих интересов со стороны политика, которого они привыкли поддерживать.
Рейтинг центристов просел ненамного за последнее время, поскольку после массового исхода людей из партии оказалось, что ушло в основном эстоноязычное крыло, забрав с собой и свою аудиторию, а поддержка со стороны эстонцев у центристов была не слишком значительная. Учитывая, что план, вероятно, состоял в том, чтобы вернуть часть эстоноязычных голосов с помощью Мадисона, можно предположить, что результат может оказаться с точностью обратным...
Тем не менее, общее у этих двух электоральных групп все же однозначно есть: это падкость на популизм, которая только и может спасти пакт Кылварта-Мадисона в будущем.