ДАНИИЛ КУРАКИН Вчера центристы называли себя либералами, сегодня с Мадисоном в своих рядах формируют антилиберальный фронт

При выходе из Центристской партии Владимир Свет одной из причин своего решения назвал ее сдвиг в консервативную сторону. За эти слова на него полилась критика в том, что он якобы выставляет свою бывшую партию не в лучшем свете.

Кто бы мог подумать, что слова Света подтвердятся так скоро: ведь Центристская партия вместе с покинувшим ряды EKRE Яаком Мадисоном cначала призвала оппозиционные партии войти в союз против либералов, коими не так давно были и сами центристы, а теперь и сам Мадисон вступает в ряды центристов, словно подтверждая теорию подковы: чем ты дальше от либерализма, тем ближе к крайностям правых и левых, при этом разница между ними смывается.

Тоом и Кылварт раньше были против партнерства с национал-консерваторами

Некоторые и по сей день активные и влиятельные члены Центристской партии еще несколько лет назад выступали против союза центристов с EKRE в целях формирования правительства. Яна Тоом и Михаил Кылварт были в числе тех центристов, кто критиковал инициативу Юри Ратаса сдружиться с отцом и сыном Хельме ради получения министерских портфелей. Те же Тоом и Кылварт припоминали политикам из EKRE неоднозначные высказывания, сделанные в сторону местных русскоязычных жителей.