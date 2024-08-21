15 августа 2024 года The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой указывалось, что в операции по подрыву газопроводов решающую роль сыграл бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По сведениям издания, идея операции родилась в мае 2022 года. Ее курировал неназванный генерал, который напрямую подчинялся Залужному, а подрывом занималась команда из шести военных и гражданских ныряльщиков на обычной арендованной яхте.

Президент Украины Владимир Зеленский устно одобрил план операции, однако, когда Центральное разведывательное управление США узнало о ней и призвало Киев отменить операцию, изменил свое решение и сказал об этом Залужному, но тот не послушал. Позже он заявил Зеленскому, что диверсионная группа уже была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана, пишет издание.

Киев опровергает свою причастность к взрывам трубопроводов

Киев опроверг сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море. В беседе с агентством Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил заявмл, что «такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов». «А у кого все это было на момент атаки? Только у России», - утверждал он.