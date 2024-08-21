В Таллинне спасатели пришли на помощь посетителю парка приключений, оказавшемуся между небом и землей.
Спасателям пришлось выручать попавшего в беду посетителя парка приключений
Во вторник в 21:16 спасателям позвонили из парка приключений на улице Кюльмаллика в Нымме: высоко между деревьями и платформами на веревках повис человек. Самим работникам парка спустить посетителя не удалось, сообщила в среду пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Спасатели Нымме с помощью веревочного спасательного оборудования спустили вниз оказавшегося беспомощным человека, а медики скорой помощи осмотрели его. По счастью, он отделался только испугом.