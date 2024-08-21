Спасателям пришлось выручать попавшего в беду посетителя парка приключений

Во вторник в 21:16 спасателям позвонили из парка приключений на улице Кюльмаллика в Нымме: высоко между деревьями и платформами на веревках повис человек. Самим работникам парка спустить посетителя не удалось, сообщила в среду пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.