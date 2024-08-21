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Спасателям пришлось выручать попавшего в беду посетителя парка приключений в Таллинне

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Спасатели. Иллюстративное фото.
Спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Спасателям пришлось выручать попавшего в беду посетителя парка приключений в Таллинне.

Во вторник в 21:16 спасателям позвонили из парка приключений на улице Кюльмаллика в Нымме: высоко между деревьями и платформами на веревках повис человек. Самим работникам парка спустить посетителя не удалось, сообщила в среду  пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели Нымме с помощью веревочного спасательного оборудования спустили вниз оказавшегося беспомощным человека, а медики скорой помощи осмотрели его. К счастью, . посетитель парка приключений отделался только испугом.

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