Спасателям пришлось выручать попавшего в беду посетителя парка приключений в Таллинне.
Спасателям пришлось выручать попавшего в беду посетителя парка приключений в Таллинне
Во вторник в 21:16 спасателям позвонили из парка приключений на улице Кюльмаллика в Нымме: высоко между деревьями и платформами на веревках повис человек. Самим работникам парка спустить посетителя не удалось, сообщила в среду пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Спасатели Нымме с помощью веревочного спасательного оборудования спустили вниз оказавшегося беспомощным человека, а медики скорой помощи осмотрели его. К счастью, . посетитель парка приключений отделался только испугом.