Wizz Air поразил клиентов предложением годовых безграничных полетов

Венгерская бюджетная авиакомпания начала продажу пакетов с фиксированной годовой платой под названием WIZZ All You Can Fly несколько недель назад, и изначально стоимость предложения составляла 499 евро, но позже она увеличилась на сто евро. В настоящее время все пакеты уже распроданы.