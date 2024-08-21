Wizz Air поразил клиентов предложением годовых безграничных полетов

Венгерская бюджетная авиакомпания начала продажу пакетов с фиксированной годовой платой под названием WIZZ All You Can Fly несколько недель назад, и изначально стоимость предложения составляла 499 евро, но позже она увеличилась на сто евро. В настоящее время все пакеты уже распроданы.

Путешественники, купившие годовой абонемент, могут бронировать рейсы не ранее чем за три дня до вылета. Кроме того, владельцы пакета должны дополнительно платить 9,99 евро за обслуживание каждого рейса. Также в пакет не входит зарегистрированный багаж, поэтому дополнительные расходы на багаж не потребуются только тем клиентам, которые путешествуют с ручной кладью.