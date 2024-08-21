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Выгоревшая на работе сотрудница подала в суд на госучреждение

Редактор: rus.postimees.ee
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Департамент социального страхования.
Департамент социального страхования. Фото: Sille Annuk

Бывшая сотрудница Департамента социального страхования через суд добилась компенсации в размере около 10 000 евро в связи с тем, что она выгорела на работе, сообщает dv.ee.

По словам бывшей сотрудницы, департамент не принял достаточных профилактических мер и она не была должным образом проинструктирована относительно рабочих ситуаций, а также не был проведен надлежащий анализ рисков, в котором были бы достаточно учтены психосоциальные факторы риска.

Суд удовлетворил жалобу лишь частично, присудив бывшей сотруднице 8882 евро вместе с пеней.

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