Выгоревшая на работе сотрудница подала в суд на госучреждение

По словам бывшей сотрудницы, департамент не принял достаточных профилактических мер и она не была должным образом проинструктирована относительно рабочих ситуаций, а также не был проведен надлежащий анализ рисков, в котором были бы достаточно учтены психосоциальные факторы риска.