Бывшая сотрудница Департамента социального страхования через суд добилась компенсации в размере около 10 000 евро в связи с тем, что она выгорела на работе, сообщает dv.ee.
Выгоревшая на работе сотрудница подала в суд на госучреждение
По словам бывшей сотрудницы, департамент не принял достаточных профилактических мер и она не была должным образом проинструктирована относительно рабочих ситуаций, а также не был проведен надлежащий анализ рисков, в котором были бы достаточно учтены психосоциальные факторы риска.
Суд удовлетворил жалобу лишь частично, присудив бывшей сотруднице 8882 евро вместе с пеней.
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