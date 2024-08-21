Исследование: потребители все чаще экономят за счет повторного использования школьных принадлежностей

Исследование показывает, что экономическая неопределенность усилилась: если в прошлом году только 40% клиентов выбирали минимально необходимый набор, то сейчас их число выросло до 50%.

Примерно 70% опрошенных отметили, что текущая экономическая ситуация оказывает влияние на их покупки школьных товаров. Лишь десять процентов заявили, что их решения не зависят от состояния экономики.

«Растущие цены на школьные принадлежности заставляют людей чаще задумываться о повторном использовании старых вещей, чем в прошлом году. Хотя потребители стали менее уверенными в своих финансовых возможностях, важные покупки они все равно делают», - объясняет Хелина Лейф, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций центров Rocca al Mare и Kristiine.

Интересно, что лишь десять процентов респондентов откладывают деньги специально на школьные расходы. Большинство предпочитает экономить, следя за скидками и продумывая свои покупки.

По данным исследования, проведенного в июле, 36% участников планируют потратить на школьные принадлежности до 200 евро. 19% рассчитывают уложиться в 500 евро, треть опрошенных - в сто евро, а десять процентов планируют потратить менее 50 евро. Лишь три процента респондентов ожидают, что их расходы превысят 500 евро.

Скидки играют важную роль для 66% опрошенных, которые считают их критически важными при покупке школьных товаров. «Тем не менее, даже в условиях экономии люди в этом году выбирают только самое нужное. Для большинства цена важнее бренда, но от некоторых известных марок они все равно не готовы отказаться», - добавляет Лейф.

В исследовании «Nutikalt kooli», проведенном центрами Rocca al Mare и Kristiine в июле, приняли участие 1774 человека.