Вице-мэр Таллинна Яшин: саботажа реформы русской школы нет, в Ласнамяэ скоро откроют новую школу

И есть группа, где уровень знания эстонского посредственный. Или близок к нулевому. Поэтому в одном классе урок эстонского - как урок родного языка, в другом - как урок второго языка. В некоторых случаях идет разделение даже на три группы.

К четвертому, или к пятому, или к шестому классу эти дети объединяются и учатся дальше вместе. Так эта система работала.

Но если мы подойдем к ситуации, когда у нас будет уже 75 процентов иноязычных детей… Тогда эта схема уже может не сработать.

Город выделяет деньги в зарплатный фонд школ по количеству иноязычных детей, так что те же школы Лаагна и Куристику получают надбавки...

- Но есть ощущение, что конкретно в Ласнамяэ нужно куда больше мест, чем эти школы могут предложить.

- Да, это так. И в отношении Ласнамяэ могу сказать, что еще предыдущий вице-мэр искал место для новой школы. Этот план Андрея Канте никуда не делся. Мы в мэрии его обсуждаем. Сейчас у нас будет процесс обсуждения бюджета и стратегии бюджета на будущие годы.

И я предполагаю, что новая эстонская школа в Таллинне, где будут учиться и иноязычные дети, с огромной долей вероятности появится именно в Ласнамяэ. Если до сих пор дети шли в школы Лаагна и Куристику, то теперь появится и еще одна эстонская школа.

- Сколько там будет мест и когда город собирается ее открыть?

- Самый оптимистичный и в то же время реалистичный прогноз - открыть ее в 2027 году. При полной укомплектованности там будет 864 учебных места. Это основная школа, с 1 по 9 классы, с четырьмя параллелями. Сейчас мы присматриваем место для нее, на границе Ласнамяэ с Пирита. Этим создается возможность и для учебы эстоноязычных ребят из Пирита.

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