Управление финансами начинается с одной простой вещи - своевременной оплаты счетов. На первый взгляд задача кажется несложной, но в реальности количество ежемесячных платежей может быть огромным. Чтобы избежать стресса в начале месяца, предлагаем несколько полезных советов.
Как не утонуть в счетах: простые советы для финансового спокойствия
Перевод: Каролийна Вертяева
Руководитель отдела обслуживания клиентов Tele2 Кади Хоффарт отмечает, что многие клиенты забывают вовремя оплачивать счета. «Это вполне объяснимо. В начале месяца нужно оплатить электричество, коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и другие услуги. Легко запутаться, и какой-то счет может затеряться среди множества писем в электронной почте. В таких случаях мы всегда идем навстречу клиентам и отправляем напоминания, которые помогают успешно решить проблему», - поясняет Хоффарт.
Выделите один вечер для оплаты всех счетов
Вместо того чтобы каждый день переживать из-за неоплаченных счетов, лучше выделить один вечер в начале месяца и разом закрыть все платежи. Это не только сэкономит время и нервы, но и позволит спокойно спланировать бюджет на весь месяц. Полезно также составить список всех счетов, чтобы не упустить ни одного. В этот список стоит включить и автоматические платежи, такие как подписки на Netflix или Spotify. Даже если суммы небольшие, важно держать их на виду, чтобы лучше контролировать свои финансы.
Настройте автоплатежи
Большинство компаний сейчас отправляют электронные счета, поэтому настроить автоплатеж стало очень просто. Система автоматически оплатит счета, как только они поступят в интернет-банк. Если вы не хотите использовать автоплатеж, можно оплатить счет вручную, но это тоже удобно - данные для платежа уже заполнены, и вам остается лишь подтвердить операцию. Но не забудьте, если сумма счета изменится, нужно будет обновить настройки автоплатежа.
Упрощайте свои платежи
Чем меньше счетов, тем проще за ними следить. Например, если вы пользуетесь телевидением, интернетом и мобильной связью от разных провайдеров, количество счетов увеличивается втрое. Это не только неудобно, но и дороже - многие компании предлагают выгодные скидки при заказе нескольких услуг сразу.
Используйте приложения-напоминания
Не обязательно помнить все самому. Как Facebook напоминает о днях рождения, так и специальные приложения, такие как Mint или Wally, помогут вам следить за бюджетом. Они отправляют напоминания о приближении сроков оплаты, а также позволяют отслеживать текущие расходы и анализировать, на чем можно сэкономить.
Следуя этим простым советам, вы сможете справиться с финансовыми обязательствами легко и без стресса, сохранив контроль над своими расходами.