Как не утонуть в счетах: простые советы для финансового спокойствия

Перевод: Каролийна Вертяева

Руководитель отдела обслуживания клиентов Tele2 Кади Хоффарт отмечает, что многие клиенты забывают вовремя оплачивать счета. «Это вполне объяснимо. В начале месяца нужно оплатить электричество, коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и другие услуги. Легко запутаться, и какой-то счет может затеряться среди множества писем в электронной почте. В таких случаях мы всегда идем навстречу клиентам и отправляем напоминания, которые помогают успешно решить проблему», - поясняет Хоффарт.

Выделите один вечер для оплаты всех счетов

Вместо того чтобы каждый день переживать из-за неоплаченных счетов, лучше выделить один вечер в начале месяца и разом закрыть все платежи. Это не только сэкономит время и нервы, но и позволит спокойно спланировать бюджет на весь месяц. Полезно также составить список всех счетов, чтобы не упустить ни одного. В этот список стоит включить и автоматические платежи, такие как подписки на Netflix или Spotify. Даже если суммы небольшие, важно держать их на виду, чтобы лучше контролировать свои финансы.

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