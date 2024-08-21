Ср, 21.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Фото Вскоре в центре Таллинна появятся четыре новостройки, способные изменить силуэт города

Copy
Фото: Fausto Capital

В ближайшие три года Тартуское шоссе вблизи от виадука Юлемисте изменится до неузнаваемости.

В ближайшие три года в квартале Фале появится еще четыре новых здания общей площадью около 35 000 м2. На них уже выданы разрешения на строительство. Более того, в будущем в этом районе запланировано строительство и высотных зданий. Инвестиционную смелость девелоперам квартала придает сохраняющийся спрос на офисы класса А+, особенно на экономичные коммерческие здания с современной архитектурой.

Два из четырех новых строений будут расположены на Тартуском шоссе, а два – в самом центре квартала Фале. По словам представителя застройщика квартала - компании Fausto Capital Свена Михайлова, появление четырех новых домов существенно изменит облик всего комплекса.

Квартал Фале украсит отреставрированная фабричная труба со смотровой площадкой.
Квартал Фале украсит отреставрированная фабричная труба со смотровой площадкой. Фото: KAOS Arhitektid

В самом сердце квартала Фале будет реконструирована историческая котельная с трубой, на вершине которого появится смотровая площадка площадью 40 м2 квадратных метров со стеклянным куполом. «Бывшая котельная превратится в офисное здание со светлыми интерьерами, а в трубе из красного кирпича установят лифт и винтовую лестницу, ведущие на стеклянную смотровую площадку. Это помещение можно будет использовать в качестве конференц-зала, подобного которому в Таллинне нет, или для организации небольших частных мероприятий и ужинов», - описал новую достопримечательность района Михайлов.

Так будет выглядеть историческая котельная.
Так будет выглядеть историческая котельная. Фото: Fausto Capital

Еще одно запланированное здание квартала будет соединено с котельной подземной галереей, по которой когда-то  вагонетками перевозили сланец и уголь. В здании будет два подземных и 14 надземных этажей, на шести из которых разместится парковочный дом, а на верхних - офисы с лучшими видами на город. Особенностью этого здания станет вертикальное фасадное озеленение.

Скоро рядом с кварталом Фале начнется строительство первого высотного дома с деревянным каркасом, а срок его завершения намечен на 2026 год. В непосредственной близости от него будет возведено победившее в архитектурном конкурсе 14-этажное здание Portaal, строительство которого потенциально начнется в 2025 году и завершится в 2028 году. Таким образом, Тартуское шоссе и квартал Фале ждут крупные перемены. 

Ключевые слова

Наверх