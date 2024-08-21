Фото Вскоре в центре Таллинна появятся четыре новостройки, способные изменить силуэт города

В ближайшие три года в квартале Фале появится еще четыре новых здания общей площадью около 35 000 м2. На них уже выданы разрешения на строительство. Более того, в будущем в этом районе запланировано строительство и высотных зданий. Инвестиционную смелость девелоперам квартала придает сохраняющийся спрос на офисы класса А+, особенно на экономичные коммерческие здания с современной архитектурой.

Два из четырех новых строений будут расположены на Тартуском шоссе, а два – в самом центре квартала Фале. По словам представителя застройщика квартала - компании Fausto Capital Свена Михайлова, появление четырех новых домов существенно изменит облик всего комплекса.

Квартал Фале украсит отреставрированная фабричная труба со смотровой площадкой. Фото: KAOS Arhitektid

В самом сердце квартала Фале будет реконструирована историческая котельная с трубой, на вершине которого появится смотровая площадка площадью 40 м2 квадратных метров со стеклянным куполом. «Бывшая котельная превратится в офисное здание со светлыми интерьерами, а в трубе из красного кирпича установят лифт и винтовую лестницу, ведущие на стеклянную смотровую площадку. Это помещение можно будет использовать в качестве конференц-зала, подобного которому в Таллинне нет, или для организации небольших частных мероприятий и ужинов», - описал новую достопримечательность района Михайлов.

Так будет выглядеть историческая котельная. Фото: Fausto Capital

Еще одно запланированное здание квартала будет соединено с котельной подземной галереей, по которой когда-то вагонетками перевозили сланец и уголь. В здании будет два подземных и 14 надземных этажей, на шести из которых разместится парковочный дом, а на верхних - офисы с лучшими видами на город. Особенностью этого здания станет вертикальное фасадное озеленение.

Скоро рядом с кварталом Фале начнется строительство первого высотного дома с деревянным каркасом, а срок его завершения намечен на 2026 год. В непосредственной близости от него будет возведено победившее в архитектурном конкурсе 14-этажное здание Portaal, строительство которого потенциально начнется в 2025 году и завершится в 2028 году. Таким образом, Тартуское шоссе и квартал Фале ждут крупные перемены.