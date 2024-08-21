Более 25 тысяч россиян подтвердили свой статус и получили вид на жительство в Латвии. Около 1,5 тысячи человек добровольно покинули страну, в девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении, три из которых уже выполнены, сообщает новостной портал RUS.TVNET.
Сотни россиян покинули Латвию, не выполнив требования для получения ВНЖ, некоторых ждет выдворение
Согласно закону об иммиграции, срок постоянных ВНЖ граждан РФ истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза, а для этого необходимо было предоставить в PMLP подтверждение знания латышского языка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.
В последний момент перед вступлением в силу этих требований в закон были внесены поправки, которые дали гражданам РФ еще два года на то, чтобы они могли сдать экзамен по латышскому языку. Тем не менее, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те, кто не предприняли никаких мер для подтверждения своего статуса, лишились временного вида на жительство и получили предписание покинуть страну.
Большинство россиян получили постоянный ВНЖ
По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), постоянный ВНЖ получили 15 837 человек, временный - 5477, из них пять тысяч получили его сроком на два года, чтобы за это время сдать язык. Глава PMLP Майра Розе в передаче Латвийского радио «Домская площадь» отметила, что этот переходный период продлеваться не будет, поэтому людям следует выполнить требование о сдаче экзамена в срок.
1,5 тысячи заявлений как на постоянный, так и на временный ВНЖ сейчас находятся в рассмотрении. Столько же граждан РФ решили не сдавать язык и сами уехали из Латвии.
Но некоторые решили ни уезжать, ни подчиняться требованиям государства. В отношении таких лиц, не выполнивших ни одного требования по урегулированию своего статуса, было выдано 62 распоряжения на выезд. Решение о принудительном выдворении было принято в девяти случаях, три из них уже приведены в исполнение.
Один человек запросил в Латвии убежище, но ему еще нужно доказать, что в России он может подвергнуться преследованию.
Глава PMLP напомнила, что людям, которые не могут сдать экзамен по языку из-за проблем со здоровьем, необходимо получить справку от врача. Также она отметила, что при оформлении документов в анкете на получение ВНЖ важно заполнить абсолютно все графы, потому что иначе ее могут не принять.
Аншлаг в PMLP следующей весной
Также Майра Розе рассказала о ситуации с украинскими беженцами и другими иностранцами, которые приезжают в Латвию. По данным PMLP, с весны 2022 года временная защита была предоставлена 46 тысячам жителей Украины. С тех пор каждый год прошение об убежище в Латвии подают от шести до десяти тысяч украинцев. Семь тысяч человек вернулись на родину.
В следующем году закончится временный ВНЖ у большой группы украинских беженцев (около 25 тысяч человек), которые приехали в Латвию в самом начале войны. Поэтому весной управление ожидает большого наплыва украинцев и опасается перегрузки.
«Если раньше для работы с украинскими беженцами у нас были специальные сотрудники, то теперь их нет. Наш штат сократили на 50 человек. Поэтому я призываю не ждать марта, а действовать своевременно. Конечно, если человек вовремя не успеет подать документы, то его вид на жительство не аннулируют, но все-таки для полноценной жизни ему нужна карточка беженца», - сказала Розе.
Она также сообщила, что в Латвии постоянно растет и количество беженцев, попадающих в страну с территории Беларуси. Если в 2021-м году их было 582, то в прошлом году - уже 1624. С начала этого года к настоящему моменту заявление на убежище подали уже 516 человек. Соискатели приезжают из самых разных стран, но чаще всего - с Ближнего Востока, из Азии и Африки: Индия, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гана, Гамбия, Мали, Сомали.
Растет число иностранных рабочих: в этом году было выдано около десяти тысяч разрешений на работу. В топе самых востребованных профессий - водители-дальнобойщики, IT-специалисты и строители.