Сотни россиян покинули Латвию, не выполнив требования для получения ВНЖ, некоторых ждет выдворение

Но некоторые решили ни уезжать, ни подчиняться требованиям государства. В отношении таких лиц, не выполнивших ни одного требования по урегулированию своего статуса, было выдано 62 распоряжения на выезд. Решение о принудительном выдворении было принято в девяти случаях, три из них уже приведены в исполнение.

Один человек запросил в Латвии убежище, но ему еще нужно доказать, что в России он может подвергнуться преследованию.

Глава PMLP напомнила, что людям, которые не могут сдать экзамен по языку из-за проблем со здоровьем, необходимо получить справку от врача. Также она отметила, что при оформлении документов в анкете на получение ВНЖ важно заполнить абсолютно все графы, потому что иначе ее могут не принять.

Аншлаг в PMLP следующей весной

Также Майра Розе рассказала о ситуации с украинскими беженцами и другими иностранцами, которые приезжают в Латвию. По данным PMLP, с весны 2022 года временная защита была предоставлена 46 тысячам жителей Украины. С тех пор каждый год прошение об убежище в Латвии подают от шести до десяти тысяч украинцев. Семь тысяч человек вернулись на родину.

В следующем году закончится временный ВНЖ у большой группы украинских беженцев (около 25 тысяч человек), которые приехали в Латвию в самом начале войны. Поэтому весной управление ожидает большого наплыва украинцев и опасается перегрузки.

«Если раньше для работы с украинскими беженцами у нас были специальные сотрудники, то теперь их нет. Наш штат сократили на 50 человек. Поэтому я призываю не ждать марта, а действовать своевременно. Конечно, если человек вовремя не успеет подать документы, то его вид на жительство не аннулируют, но все-таки для полноценной жизни ему нужна карточка беженца», - сказала Розе.

Она также сообщила, что в Латвии постоянно растет и количество беженцев, попадающих в страну с территории Беларуси. Если в 2021-м году их было 582, то в прошлом году - уже 1624. С начала этого года к настоящему моменту заявление на убежище подали уже 516 человек. Соискатели приезжают из самых разных стран, но чаще всего - с Ближнего Востока, из Азии и Африки: Индия, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гана, Гамбия, Мали, Сомали.

Растет число иностранных рабочих: в этом году было выдано около десяти тысяч разрешений на работу. В топе самых востребованных профессий - водители-дальнобойщики, IT-специалисты и строители.