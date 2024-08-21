Таллинн вошел в число самых популярных авианаправлений из Риги

За семь месяцев этого года обслужено 35,5 тысяч рейсов, что на два процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В июле аэропорт обслужил 710 тысяч пассажиров, что на один процент больше, чем в июле прошлого года, в том числе 22 процента составили транзитные пассажиры.

За семь месяцев в аэропорту обслужено десяти тысяч тонн грузов, что на восемь процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди работающих в Рижском аэропорту авиакомпаний 57 процентов рынка занимает латвийская airBaltic, 25 процентов - Ryanair, четыре процента - Norwegian, три процента - Lufthansa, два процента - Turkish Airlines.

Самыми популярными рейсами по количеству пассажиров в этом году стали Лондон, Хельсинки, Осло, Стокгольм и Таллинн.

В целом за год Рижский аэропорт планирует обслужить 7,2 миллиона пассажиров.

В 2023 году аэропорт обслужил 6,631 миллиона пассажиров, что на 23,2 процента больше, чем в предыдущем году, но на 15 процентов меньше показателя 2019 года, когда количество пассажиров достигло 7,798 миллиона.