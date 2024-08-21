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Замерзнет ли Европа зимой? Появилась информация о заполненности газовых хранилищ

Редактор: rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Denis Sinyakov

Взволнованный в последнее время газовый рынок Европы успокоился – зимние запасы газа были полностью сформированы, а хранилища заполнены, сообщают «Деловые ведомости».

В начале недели европейские газохранилища были заполнены на 90%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные газового союза Gas Infrastructure Europe. Это означает, что зимние запасы были закуплены более чем за два месяца до крайнего срока 1 ноября.

Цены на газ, которые начали расти после августовского наступления в Курске, вчера упали почти на 5%, что стало самым быстрым снижением с июня. В среду на голландской газовой бирже цена фьючерсных контрактов на сентябрь составила 38 евро за мегаватт-час, что является самой низкой ценой за последние две недели.

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